Covid-19 Nova Zelândia-0... mas quem ganha é o país

© Reprodução capa jornal "The Press"

Os números, muitos números numa notícia geram sempre confusão; neste caso, zero é que é bom! Zero pela primeira vez em 49 dias: a Nova Zelândia registou zero casos da Covid... 19 (mais um número). Zero é, pois, a palavra em letras gordas no diário neozelandês The Press, que dá conta da esperança na recuperação do turismo no país. Na capa do The Press aparece ainda uma pergunta que muitos fazem, outros - também muitos-, acreditam ter a resposta: "escondeu a China a gravidade do vírus?" Mais surpreendente o título, ao lado, no canto superior direito: 300 mil hambúrgueres em 24 horas... foi o que a marca mais conhecida de hambúrgueres no mundo vendeu na Nova Zelândia em 28 de abril, faz hoje oito dias... O dobro dos hambúrgueres vendidos no mesmo dia do ano passado...

Das terras lá longe para uma realidade bem próxima, é interessante ver como dois jornais espanhóis tratam o mesmo assunto. No El País, historicamente mais conotado com o PSOE, leio que o governo do socialista Pedro Sánchez adverte o PP (partido popular, de direita) que recusar o alarme, entenda-se o Estado de emergência, seria o caos.

Já no ABC, diário mais conservador, mais conotado com o PP, leio que se trata da chantagem de Sánchez: "ou o caos ou mais mortes", o governo culpa o PP de qualquer retrocesso na luta contra o novo coronavírus se não aceitar prorrogar o estado de alarme mas não submete ao voto do congresso o plano de desescalada, como acontece - diz o ABC - na maioria das democracias.

O catalão La Vanguardia diz que os parceiros preferidos do governo - ERC e PNV - retiram o apoio ao estado de alarme...

Volto ao El País para contar que o mercado automóvel em Espanha está... como há-de ir! 4163 carros vendidos em Abril... é sensivelmente o valor que se vendia num único dia. Ainda na primeira do El País uma entrevista a uma estrela do ténis: diz Rafael Nadal que "há que proteger como nunca o estado de bem-estar"...

Em França o Figaro põe uma foto de meninas com máscara à porta de uma escola e escreve: "regresso às aulas, equação impossível"...

O Aujourd Hui, Hoje em português, tem na capa a presidente da câmara de Paris, Anne Hidalgo que garante: "nem pensar em deixar Paris ser invadida por carros"...

A manchete deste jornal é dedicada às mobilidades urbanas e o título é, "depois do vírus, nada será como dantes".

No Reino Unido no Guardian, a raiva em relação a medidas de alívio do confinamento que "arriscam pôr trabalhadores em perigo".

No americano USA Today, "mundos distintos ou separados: o vírus poupa um bairro, devasta o seguinte"... os níveis de infeção são mais elevados em zonas pobres e de minorias étnicas". Nos EUA já morreram 16 mil pessoas em lares. Há carência de abastecimento e a falta de testes continua a ser um problema.

Em Teerão, a primeira do Iran Daily mostra o presidente Rohani a falar em ações anti-direitos humanos por parte dos Estados Unidos.

Em Angola, o País conta esta manhã que o bairro do Futungo, na capital angolana, está confinado por suspeita de Covid-19. Há neste jornal uma entrevista ao sociólogo Carlos da Conceição que aparece citado na capa a dizer: "pobreza impede isolamento"....

Na manchete do Hoje Macau, duas palavrinhas curtas mas que, nos dias que correm, dizem muito ou quase tudo: Haja Saúde.