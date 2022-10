Covid-19 pode voltar de forma "estrondosa" se África ficar para trás na vacinação

© Osvaldo Silva / AFP)

Por Carolina Rico 20 Outubro, 2022 • 13:02 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Organização Mundial da Saúde (OMS) alerta para o risco de a Covid-19 voltar de forma "estrondosa" caso não seja invertida a situação que se vive em África.

Em comunicado, o diretor regional da OMS para o continente africano, Matshidiso Moeti, explica que, até agora, apenas 24% da população africana recebeu a vacinação completa, número que compara com os 64% a nível mundial.

Além disso, apenas três dos 54 países africanos - Libéria, ilhas Maurícias e Seicheles - conseguiram vacinar 70% da população com as doses necessárias, escreve a agência France Press.

A vacinação no continente africano abrandou nos últimos meses, lamenta a OMS. Foram administradas 23 milhões de vacinas no continente em setembro, valor que se compara com 47 milhões dadas em julho.

O fim da pandemia está à vista, desde que África não seja deixada para trás na vacinação, reforçou Matshidiso Moeti.