Covid e muitos novos pobres

No Vanguardia, as empresas criticam o governo catalão pela tíbia condenação dos distúrbios.

"A gestão da violência agrava a instabilidade na Catalunha"... é a manchete do El País... o papel dos Mossos (isto é, da polícia catalã) nos protestos dificulta negociação com o governo...na primeira do maior diário espanhol ficamos também a saber que dois terços dos millennials perdem rendimentos com a Covid... a geração entre os 25 e os 39 anos de idade é a que mais sofre com a crise económica da pandemia...

No ABC, com foto quase a encher a capa, "o novo rosto da pobreza que o Covid deixa em Espanha"... as refeições para os mais necessitados passaram de 400 por mês para quatro mil... por dia.

No La Razon... Zarzuela e Moncloa negoceiam o regresso de Dom Juan Carlos. Isto é, o assunto está a ser tratado entre o rei filho Filipe VI e o presidente do governo...

No Voz da Galiza, quatro cidades galegas poderiam reabrir esta semana a hotelaria... a situação epidemiológica melhorou em Santiago, Ourense, Vigo e Lugo... hoje o comité clínico vai rever os confinamentos municipais...

No Brasil, o diário da indústria & comércio diz que o governo vai distribuir 4,7 milhões de doses da vacina até finais de março.

No Fígaro, a poupança dos franceses é uma alavanca decisiva do relançamento da economia...e ainda na primeira página: "Bielorrússia, oposição duramente reprimida procura um segundo fôlego"...

Ursula Von Der Leyen e Vladimir Putin aparecem a conversar um com o outro na capa do La Libre, da Bélgica... o jornal põe a título : "o olhar da Rússia sobre a Europa"...

"Governo quer jovens a distinguir o certo do errado"... manchete do macaense Ponto Final.