Criança de 11 anos morre após ter sido infetada com gripe das aves no Camboja

Uma rapariga de 11 anos morreu após contrair o vírus da gripe das aves numa zona rural em Camboja. O ministro cambojano da saúde afirma que este é o primeiro caso e infeção humana com o vírus da gripe das aves no país desde 2014.

As autoridades de saúde estão a investigar as várias pessoas que tiveram em contacto com a criança, tendo já sido identificados 12 casos, segundo a agência Reuters.

A rapariga, da província de Prey Vent, deu entrada no hospital pediátrico da capital Phnom Penh com tosse, febre alta e dores de cabeça, em 16 de fevereiro. A agência governamental de vigilância sanitária (CDCD) não revela a data exata da morte.

O pai da vítima está igualmente infetado com o vírus H5N1, mas não apresenta sintomas.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) pediu no início de fevereiro um reforço da vigilância diante do risco de transmissão da gripe aviária a mamíferos, depois de detetar casos em raposas, lontras e leões-marinhos. No entanto, existem poucos casos de humanos infetados, com 868 casos confirmados de H5N1 nos últimos 20 anos e 457 mortes, de acordo com a OMS.

As autoridades sanitárias do Camboja recomendam à população que evite o contacto com aves doentes ou mortas. Em 2014, o país registou 56 infeções e 37 mortes por gripe das aves.