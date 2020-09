Criança saiu com um detetor de metais a brincar e encontrou uma espada de 300 anos

O objeto de 30 centímetros remonta a um período de há 300 anos © DR

O cenário, a margem de um rio, Blackwater, na Irlanda do Norte, foi escolhido por uma criança de dez anos para uma aventura com o primo à descoberta de materiais metálicos escondidos. Com o detetor de metais que tinha recebido no aniversário, Fionntan Hughes descobriu vários artefactos do mundo moderno, mas uma espada que poderá ter pertencido ao exército inglês entre 1720 e 1780 destacou-se, revela o jornal espanhol ABC.

Os especialistas da área da arqueologia dizem que o objeto de 30 centímetros remonta a um período de há 300 anos, apesar de o grau de oxidação dificultar a análise. A família da criança, residente na região de Derrylaughan, enviou fotografias da espada a vendedores de armas antigas, que confirmaram tratar-se de um objeto utilizado no século XVIII, mais tardar início do século XIX. É o site Ancientes Origins que adianta que, pelas especificidades do punho, a espada poderá ter sido espólio dos oficiais ingleses entre 1720 e 1780.

Já a BBC cita os arqueólogos e irmãos Mark e David Hawkins, que indicam que os ornamentos e o desenho da espada indicam que terá pertencido a um oficial inglês e terá sido utilizada em momentos de cerimónia, mas não descartam a possibilidade de ter sido de um civil, já que não era incomum na Irlanda do Norte os membros da nobreza terem armas para combater em duelos.

A família de Fionntan Hughes diz querer informar-se sobre como deve preservar a espada e sobre o interesse de vários museus em expor o artefacto.