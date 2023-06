Crianças que sobreviveram na selva vão manter-se no hospital nas próximas semanas

© Prensa presidencial / Colombian Presidency / AFP

As quatro crianças colombianas resgatadas depois de terem passado 40 dias na floresta tropical da Amazónia estão a recuperar bem, mas vão continuar no hospital militar central de Bogotá nas próximas três ou quatro semanas.

As duas irmãs mais velhas - Lesly, com 13 anos e Soleiny, de nove anos, tiveram febre. O único rapaz, Tien Noriel, de cinco anos, está a ser receber tratamento para uma possível contaminação alimentar. Estava tão fraco que não conseguia andar quando foi encontrado. Só a bebé de um ano, Cristin, continua nos cuidados intensivos, mas apenas para ser mais vigiada.

Sabe-se agora que a mãe das quatro crianças sobreviveu quatro dias. Foi ela que lhes pediu que a deixassem no avião, para tentarem sobreviver.

A irmã mais velha, Lesly, tirou a bebé do avião e nos primeiros dias todas se alimentaram com um pacote de farinha de mandioca que encontraram nos destroços. Depois, apanharam fruta na floresta.

Em declarações aos jornalistas esta terça-feira, a subdiretora do Instituto Colombiano de Bem-Estar Familiar, Adriana Velasquez, adiantou que os irmãos estão animados, ocupados com livros, a desenhar, pintar e a conversar.

Um dos desenhos feito pelas crianças no hospital mostra Wilson, o cão que as encontrou durante as buscas, mas que acabou por desaparecer na selva antes de as crianças terem sido resgatadas.

Leslie, la niña rescatada en la selva en Colombia, dibujó al perrito Wilson. Que aparezca luego el noble animalito, por la cresta #VamosPorWilson pic.twitter.com/6EAK1q3vrV - José Antonio Jerez (@jerezlagos) June 12, 2023

As Forças Militares da Colômbia garantem que "ninguém fica para trás" e lançaram a "Operação Esperança" para tentar encontrar o pastor belga.

Avanzamos en la búsqueda de nuestro Comando canino Wilson. ¡Un comando no abandona a otro comando, ninguno se queda atrás!



La #OperaciónEsperanza de @FuerzasMilCol aún no termina #VamosPorWilson pic.twitter.com/qwpP79gjaA - Fuerzas Militares de Colombia (@FuerzasMilCol) June 12, 2023

As crianças vão ficar à guarda do Estado até ficar resolvida a disputa familiar pela custódia das crianças. Os avós maternos alegam querem acolher os menores, alegando que o pai das duas crianças mais novas maltratava os filhos, o que este nega.

Os quatro irmãos comunidade indígena Uitoto sobreviveram 40 dias na floresta amazónica depois de o pequeno avião onde viajavam com a mãe - um Cessna 206 - ter caído nas copas das árvores depois de uma falha no motor.

O avião foi encontrado no dia 8 de maio, assim como os corpos do piloto, da mãe das crianças e de um dirigente da comunidade indígena, mas os menores já tinham desaparecido quando as autoridades chegaram ao local.

A esperança de que os irmãos pudessem ser encontrados com vida manteve-se durante as buscas depois da descoberta de vários objetos na selva, como uma fralda, um biberão, um abrigo improvisado feito de paus e ramos e fruta parcialmente comida.

As crianças foram encontradas desidratadas, mas sem ferimentos graves. Isto numa região habitada por jaguares, cobras venenosas e outros animais selvagens e onde cai com frequência chuva torrencial.

Estiveram envolvidos nas buscas mais de 160 militares com cães pisteiros, assim como 70 membros da comunidade indígena, cobrindo uma área superior a 2600 quilómetros.