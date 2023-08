"Crime horrendo." UE condena com "veemência" homicídio de candidato presidencial no Equador

Borrell apelou às autoridades para responsabilizarem os autores "deste crime horrendo" © Kenzo Tribouillard/AFP (arquivo)

Por Lusa 10 Agosto, 2023 • 14:03 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A União Europeia (UE) condenou esta quinta-feira "da maneira mais veemente possível" o homicídio do candidato presidencial Fernando Villavicencio, um "crime horrendo" que considera um ataque às instituições e democracia do Equador.

"A UE condena da maneira mais veemente possível o homicídio do candidato presidencial Fernando Villavicencio. Este trágico ato de violência é também um ataque às instituições e à democracia no Equador", dá conta um comunicado do alto-representante da UE para os Negócios Estrangeiros, Josep Borrell.

Borrell expressou a solidariedade dos 27 para com a população equatoriana e exortou as autoridades a responsabilizarem os autores "deste crime horrendo".