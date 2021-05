Crise com migrantes. Uma centena de pessoas tenta entrar em Melilla durante a noite

Na terça-feira, 40 pessoas já tinham tentado atravessar a vedação © EPA

Uma centena de migrantes tentou, durante a última noite, entrar, sem sucesso, no enclave espanhol de Melilla, através da cerca que marca a fronteira com Marrocos, anunciaram esta quinta-feira as autoridades espanholas.

"Por volta da 01h15 da manhã [00h15 em Lisboa], um grupo de 100 pessoas de origem marroquina foi vista a aproximar-se de Melilla", a oeste do enclave, referiram as autoridades espanholas, em comunicado.

A tentativa tem lugar depois de mais de oito mil migrantes terem conseguido entrar no outro enclave espanhol do Norte de África, Ceuta, por mar, no início desta semana, tirando partido da flexibilização dos controlos fronteiriços por parte das forças de segurança marroquinas.

"Graças à rápida ação da polícia e à colaboração ativa das forças de segurança marroquinas, a tentativa de entrada foi abortada", pode-se ler na mesma nota.

Na noite de terça-feira, 40 pessoas da África subsaariana já tinham tentado, também sem sucesso, atravessar a vedação da fronteira de Melilla, num outro local, segundo as autoridades espanholas.

Por outro lado, 86 migrantes, incluindo uma mulher, de um grupo de mais de 300 migrantes, também da África subsaariana, conseguiram atravessar a cerca com vários metros de altura na terça-feira de madrugada.

A fronteira de Melilla foi reforçada na quarta-feira com mais 20 agentes da Guarda Civil (correspondente à GNR) enviados pelo Ministério do Interior (Administração Interna) depois da grande chegada de migrantes que teve lugar em Ceuta.

A vaga de entradas em Ceuta tem lugar num contexto de grande tensão entre Madrid e Rabat, depois da chegada a Espanha, no mês passado, para tratamento médico, do líder do movimento de independência do Saara Ocidental Frente Polisário, que luta pela independência deste território controlado por Marrocos.