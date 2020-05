Crise económica chega à BBC. Estúdios regionais vão encerrar

© Daniel Leal/AFP

Por Francisco Nascimento 05 Maio, 2020 • 18:07 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A BBC anunciou que vai fechar alguns espaços regionais para conter custos, no âmbito da crise económica agravada pelo novo coronavíus. O diretor-geral da empresa, Tony Hall, já tinha anunciado que a BBC precisa de economizar 143 milhões de euros até ao final do ano

A empresa de rádio e televisão vai fechar até 20 locais, como é o caso dos estúdios em Scarborough, Blackpool, Canterbury, Grimsby e Portsmouth. Ainda assim, a BBC garante que não haverá despedimentos.

Os estúdios regionais são usados para realizar entrevistas, mas com o recurso às novas tecnologias, a utilização dos espaços é pouco aproveitada. "Fechá-los vai-nos ajudar a economizar, num momento em que a BBC enfrenta pressões financeiras significativas", afirmou um porta-voz, citado pelo órgão de comunicação social.

A BBC tem 39 estações de rádio locais, distribuídas pelo Reino Unido. O porta-voz assegura que o funcionamento dos serviços não vai ser alterado.

A empresa tinha previsto o despedimento de 450 trabalhadores no início do ano. No entanto, o impacto do novo coronavírus, que o originou um maior fluxo de informação, forçou a organização a suspender a medida.