Crise humanitária. Mais de 10 mil pessoas estão a viver debaixo de uma ponte no Texas

Por Margarida Serra 17 Setembro, 2021 • 18:48

Estão a viver com temperaturas acima dos 35 graus centígrados e, por isso, a ponte sobre o Rio Grande foi o melhor refúgio que encontraram logo à entrada dos Estados Unidos.

As autoridades norte-americanas falam numa crise humanitária com tendência para aumentar. Todos os dias chegam ao local dezenas de pessoas e já se vêm algumas tendas improvisadas com lençóis e plásticos.

Entre os milhares de pessoas há muitas crianças e mulheres grávidas. As patrulhas de fronteiras têm estado a fornecer água e instalaram casas de banho naquela área. Para conseguirem comer, muitos dos migrantes estão a regressar ao México para comprar comida.

O Washington Post conversou com um cubano que está debaixo da ponte e que fala numa situação de caos. Os migrantes recebem um bilhete com um número e depois desesperam até serem chamados e ouvidos pelas autoridades.

Todas estas pessoas precisam de ser registadas pelas autoridades, mas o processo vai levar algumas semanas. O departamento de segurança interna já garantiu que a maioria vai ser deportada, mas não para já.

A administração Biden reduziu os voos de deportação para o Haiti após o assassinato do presidente Jovenel Moise e do violento sismo que matou mais de 2000 pessoas. Uma medida que parece ter incentivado muitos haitianos a tentarem entrar nos Estados Unidos.

As travessias ilegais entre o México e o sul do Texas atingiram o número mais alto dos últimos 20 anos e estão a colocar problemas logísticos aos funcionários do Departamento de Segurança Interna que, ao mesmo tempo, estão a tentar alojar mais de 60.000 refugiados afegãos.

Jenn Budd, ativista dos direitos dos migrantes e refugiados, disse à BBC que acredita que a situação é o resultado direto da extensão, por parte da nova administração, de uma decisão de Donald Trump que permite aos EUA expulsarem rapidamente migrantes sem documentos.

"Quando existe um grande número de pessoas que precisam do estatuto de refugiado ou de asilo e o sistema está vedado, então as pessoas só têm como alternativa atravessar a fronteira ilegalmente", explicou Jenn Budd.

Na quinta-feira, um juiz federal decidiu que o governo não pode continuar a recorrer a essa política. A administração Biden tem 14 dias para apelar ou para implementar a decisão. O juiz disse que o governo não tem poder para expulsar migrantes ou negar-lhes oportunidades de pedir asilo.