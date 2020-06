Crocodilo no Douro? Especialista atribui vestígios encontrados a lontra

O crocodilo-do-Nilo é um dos animais mais mortíferos do planeta © AP

Um especialista que estão a colaborar com as autoridades espanholas nas buscas por um crocodilo na confluência do rio Pisuerga com o rio Douro, em Valladolid, descartam a hipótese de os vestígios encontrados pertencerem ao réptil.

Em declarações aos jornalistas, Fernando Gómez, especialista em animais selvagens da Associação Chelonia, considera que os vestígios encontrados, restos de peixe e ninhos, podem, afinal, pertencer a uma zona.

Ainda assim, como relata o El País, os trabalhos no terreno, que decorrem desde sábado, vão continuar até haver evidências sobre a presença do crocodilo do Nilo. Os especialistas da Associação Chelonia vão continuar a colaborar com a Guardia Civil.

Pelo menos quatro pessoas garantem ter visto um crocodilo do Nilo entre o rio Pisuerga e o rio Douro, na zona de Simancas. As autoridades levaram os relatos a sério, devido ao perigo que o animal selvagem representa para a população. A Polícia Local de Simancas colocou a hipótese de o réptil, que pode chegar a medir quatro metros e pesar uma tonelada, ter escapado de uma casa nas imediações do rio.

Dezenas de agentes das autoridades locais foram mobilizados para as buscas, que envolveram barcos e drones, para procurar o animal.