Crónica de um português em Wuhan: o retorno às universidades na província de Hubei

© João Pedrosa

De acordo com as autoridades locais, os futuros graduados nas faculdades da província de Hubei podem retornar às escolas a partir do proximo dia 8 de junho.

As instituições de ensino superior podem organizar-se de forma a receber os seus futuros graduados de bacharelato, mestrado ou doutoramento. A medida também abrange as escolas profissionais.

Aos estudantes é dada a opção de decidir se querem ou não voltar aos seus estabelecimentos de ensino. Todos aqueles que apresentem um histórico recente de viagens internacionais, muito dificilmente serão permitidos o seu retorno.

Relativamente aos estudantes do ensino básico, continua a não haver quaisquer notícias de quando possam voltar às salas de aula.

Sobre este tipos de estudantes, perguntei a colegas de trabalho se já sabiam quando poderiam ver os seus filhos regressar às escolas. Muitos não fazem a mínima ideia, alguns pensam que talvez no próximo mês de julho, mas muitos acreditam que apenas no próximo ano escolar, ou seja, em setembro de 2020.

Até lá continuam com as suas atividades escolares on-line.

Por aquilo que pude observar os mais novos foram os últimos a saírem à rua. A sua presença só começou a ser mais notada na última semana. Serão também os últimos a regressar às suas escolas.

Mantenham-se seguros e saudáveis.

João Pedrosa em Wuhan (29 de Maio de 2020)