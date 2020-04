Crónica de um português em Wuhan: os hospitais improvisados para combater a Covid-19

João Pedrosa em Wuhan © Direitos Reservados

Com a redução drástica do surto da epidemia do novo coronavírus na cidade de Wuhan, um dos dois hospitais improvisados, dedicados ao tratamento de doentes com sintomas mais acentuados de Covid-19, suspendeu esta quarta-feira as suas atividades.

Trata-se do hospital de Leishenshan, que foi erigido em cerca de dez dias. A sua construção iniciou-se no final de janeiro.

Na passada terça-feira, os seus últimos quatro doentes foram transferidos para hospitais normais de forma a receberem tratamentos adicionais.

Esta unidade hospitalar foi a primeira estrutura criada para responder à emergência de saúde pública que atacou Wuhan e foi dotada com cerca de 1500 camas hospitalares.

Aproximadamente 2000, foram os doentes que receberam tratamento.

O vasto corpo médico que o serviu veio todo de outras províncias da China.

O hospital de Leishensahn desempenhou um papel crucial, ajudando a colmatar a falta de estruturas disponíveis na altura para acolher o elevado número de casos que estavam rapidamente a aparecer.

Tratou-se duma obra gigantesca. No pico da sua construção, existiriam no estaleiro das obras cerca de 22000 pessoas a trabalhar em simultâneo.

A função para qual foi edificado, felizmente, terminou.

Não existe ainda um cronograma definido quanto ao seu desmantelamento e o hospital poderá, caso seja necessário, ser reativado.

"Esperamos que tal nunca aconteça", salientaram as autoridades durante as cerimónias de encerramento.

Muitos mais números relacionados com esta colossal obra poderiam ser aqui mencionados, mas creio que o mais importante a realçar é que a vida prevaleceu sobre a morte.

Mantenham-se seguros e saudáveis.

João Pedrosa, em Wuhan (16 de Abril de 2020)