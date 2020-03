Crónica de um português em Wuhan: os primeiros testes da vacina em humanos

Por TSF 22 Março, 2020 • 11:20 Partilhar este artigo Facebook

Hoje o nome de uma jovem despertou a minha atenção: Xiaomi. Não sei se será o seu verdadeiro, mas isso não importa muito.

O que há a salientar é que Xiaomi é uma voluntaria da designada fase 1 para a realização de testes e ensaios clínicos em humanos das vacinas contra o Covid-19.

A semana passada tinha sido anunciado pelo governo, que a China já disponha de um conjunto de vacinas desenvolvidas pelos seus cientistas e que estava previsto iniciar-se ensaios clínicos no inicio de abril.

A fase 1 agora encetada tem como objetivo testar e avaliar as vacinas em termos de segurança e de eficácia. Conta com a participação de voluntários residentes em Wuhan com idades compreendidas entre os 18 e 60 anos.

É-lhes pedido que permaneçam em quarentena por um período de 14 dias, sobre a observação e monitorização duma equipa de especialistas médicos.

Seguir-se-á um período de acompanhamento de 6 meses e de imediato serão realizadas analises mais especificadas a estes altruístas, para avaliar se existem quaisquer efeitos colaterais e confirmar se foram produzidos anticorpos. A existência destes será indicador que o sistema imunitário estará preparado para manter o vírus fora das células.

"Apenas quero ajudar o pais e a sociedade com o meu pequeno contributo...e levar uma vida sem arrependimento" disse Haifeng, o voluntario de mais idade do grupo.

Segundo Wang Junzhi um dos cientistas, "as vacinas continuam a ser produzidas com base em cinco abordagens técnicas, algumas das quais já foram testadas em animais".

Os pesquisadores tem como meta concluir os seus estudos pré-clínicos antes do prazo previsto inicialmente para abril e, desenvolver rapidamente mais testes.

Sem dúvida uma corrida contra o tempo, nesta luta do mundo contra o mal.

Mantenham-se seguros e saudáveis!

João Pedrosa em Wuhan (22 de março de 2020)