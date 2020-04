Crónica de um português em Wuhan: receios do retorno da Covid-19

© João Pedrosa

Por TSF 05 Abril, 2020 • 14:31 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A semana passada foi uma semana especial para mim.

Após aproximadamente dez semans de reclusão, consegui regressar à minha empresa e retomar a minha regular atividade profissional.

Mais de 90% dos meus colegas conseguiram fazer o mesmo.

Muitos daqueles que tinham saído da cidade antes do bloqueio, apesar das restrições, conseguiram voltar para ajudar a empresa a restabelecer quase toda a sua capacidade de produção.

Foi uma semana em que a cidade conheceu um rápido evoluir na liberação dos transportes públicos e privados.

As manhãs e finais de tarde das passadas quinta e sextas-feiras voltaram a presenciar alguns dos usais engarrafamentos de trânsito.

Tais costumam ser motivo para comentários de aborrecimento de alguns dos que trabalham comigo, mas ironicamente desta vez muitos mostravam-se contentes com a situação, afirmando mesmo, que era preferível estarem "presos" dentro do carro do que em casa.

Claro está que o cresceste movimento de pessoas está a trazer preocupações a muitos.

Embora mais de 6.000 comunidades de Wuhan serem consideradas livres de infeção, as autoridades continuam a mostrar receios.

Aos que queiram aceder aos bairros, supermercados, transportes, empresas ou outras entidades, para alem de terem de apresentar o seu código de saúde (via APP do telemóvel), também são sujeitos à medição da temperatura corporal.

Suplementarmente, as empresas efetuam duas vezes por período de trabalho, essa monitorização.

As autoridades de Wuhan estão a ponderar a realização de testes a todos seus residentes, mais de 11 milhões de pessoas, para identificar se existem casos assintomáticos da Covid-19.

Em meados da semana o numero registado destes casos, na província de Hubei, era cerca de 700.

Embora os estudos revelem que o impacto da propagação do coronavírus com assintomáticos seja baixo, o risco continua presente.

Muitas empresas já começaram a realizar testes a todos os seus colaboradores e familiares, como é o caso da minha.

Nesta luta contra tamanho inimigo, nada deve ser descurado.

Mantenham-se seguros e saudáveis!

João Pedrosa em Wuhan (5 de Abril de 2020)

LEIA AQUI TODAS AS CRÓNICAS DE JOÃO PEDROSA