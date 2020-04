Crónica de um português em Wuhan: um domingo de Páscoa na cidade chinesa

As superfícies comerciais em Wuhan © João Pedrosa

Estou certo que é de conhecimento de todos que para os chineses as celebrações católicas não têm muito significado.

Se o Natal, por razões comerciais, é mais ou menos assinalado, a Páscoa é praticamente ignorada.

Depois dum sábado cinzento, a puxar a chuva, o domingo de ressurreição de 2020 despertou radioso.

Resolvi aproveitar as condições primaveris que se faziam sentir e realizar uma caminhada por alguns dos cerca de 16 km da avenida Dongfeng, onde está situada a minha residência nesta imensa metrópole.

Há largos meses que, por razões demais conhecidas, não percorro os seus largos passeios ajardinados.

Munido de uma pequena mochila fiz-me ao caminho.

Tinha por objetivo visitar um dos vários centros comerciais que existem por aqui, de forma a vivenciar o que estaria a acontecer por lá, após a longa quarentena ter quase terminado.

Vi que as portas da estação do metro estavam abertas e fui espreitar. Quase um deserto, apenas uma meia dúzia de passageiros a procurar utilizar esse meio de transporte.

Não perdi muito tempo, pois ainda havia muito caminho a fazer.

Contam-se pelos dedos aqueles com quem me cruzei até chegar junto à grande superfície comercial.

Nas suas portas foram montados dispositivos de segurança para que as entradas das pessoas sejam feitas de uma forma espaçada.

Câmaras de infravermelhos realizavam o controlo de temperaturas corporais.

Apesar de não dispor do código de saúde, ainda não facilitado para os expatriados presentes na cidade, o acesso foi-me concedido.

Fiquei surpreendido pelo número de lojas que já se encontravam a funcionar. No entanto, os frequentadores eram poucos.

Havia alguns restaurantes abertos, no entanto apenas a funcionarem no regime de "take-away".

O mesmo estava a ser feito por todas as lojas, mundialmente conhecidas, de "fast food". Não fiquei admirado com a presença invulgar de clientes, pois os chineses adoram-nas.

Aproveitei para ir ao hipermercado existente, pertencente a uma grande cadeia de comércio internacional.

Embora não visse, nem de longe nem de perto, as usuais multidões do passado, já era notória alguma movimentação.

Não tinha muito a comprar e consegui encontrar aquilo que procurava.

Voltei para casa com uma espécie de sorriso de felicidade, pois sabia que iria ter um dos melhores almoços de Páscoa de sempre: uma caneca de café com leite e um belo prato de torradas, barradas generosamente com a manteiga acabada de comprar.

Mantenham-se seguros e saudáveis.

João Pedrosa em Wuhan (13 de Abril de 2020)

