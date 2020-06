Crónica de um português na China. O Festival do Barco do Dragão em Wuhan

Por TSF 27 Junho, 2020 • 12:10 Partilhar este artigo Facebook

Tal como em toda a China, Wuhan está a celebrar o "Festival do Barco do Dragão". Este é um feriado tradicional que comemora a vida e a morte do famoso académico chinês Qu Yuan.

O festival acontece no quinto dia do quinto mês lunar e, em 2020 corresponde ao 25 de junho. A China está a ter três dias de férias, de quinta-feira (25 de junho) a sábado (27 de junho) e no próximo domingo regressa-se ao trabalho.

Na semana passada, as notícias de aparecimento de casos de Covid-19 em Pequim fizeram reavivar os temores e, alguns dos controlos que estavam a ser abandonados voltaram a ser repostos.

A título de exemplo, no meu bairro passou a ser novamente obrigatória a exibição do código de saúde.

Com a aproximação dos dias festivos, Wuhan voltou a retomar uma certa calma e os controlos agora resumem-se praticamente à medição de temperaturas corporais e ao uso de máscara respiratória em espaços mais fechados.

Embora não seja exigido usar máscara em espaços mais abertos, muito poucos o fazem.

Tudo parece indicar que, apesar de já não existir há bastante tempo qualquer caso de coronavírus, os receios ainda estão bem latentes.

Mas se há" algo de diferente que se pode observar é que a população de Wuhan está aproveitar os dias de feriado para sair de casa.

Muitos dos espaços públicos, como é o caso dos principais museus da cidade e bibliotecas, abriram as suas portas e já são muitos a procurá-los.

A chamada "comida de rua", muito típica de Wuhan, está a ter de volta os seus comensais.

As margens do rio Yangtze estão novamente a ser frequentadas e já há quem mergulhe ou brinque nas suas a"guas, para se refrescar e combater um pouco do calor intenso que se faz sentir.

Wuhan aproveitou o feriado essencialmente para comemorar a vida.

Mantenham-se seguros e saudáveis.

João Pedrosa, em Wuhan

