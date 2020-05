Cronologia revista. Afinal surtos começaram mais tarde e alguns países perderam tempo

Nova Iorque © AFP

Uma análise a centenas de genomas virais permitiu concluir que os primeiros casos de infeção pelo novo coronavírus detetados na Europa e nos Estados Unidos não foram os responsáveis pelo surto epidémico que se seguiu. Os focos que se descontrolaram a Ocidente começaram semanas mais tarde, de acordo com o estudo que vem traçar uma nova cronologia da evolução da pandemia.

Os investigadores desmistificaram algumas das ambiguidades que ainda prevaleciam relativamente à Covid-19: por exemplo, apesar de Donald Trump, Presidente norte-americano, ter repetido que a proibição de chegada de viajantes da China (a 2 de fevereiro) mitigou os efeitos da pandemia nos EUA, os novos dados mostram que a epidemia chegou ao território duas semanas mais tarde.

The Radical Left Lamestream Media, together with their partner, the Do Nothing Democrats, are trying to spread a new narrative that President Trump was slow in reacting to Covid 19. Wrong, I was very fast, even doing the Ban on China long before anybody thought necessary! - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 27, 2020

O que os autores defendem, todavia, é que o surgimento relativamente tardio do surto significa que mais vidas poderiam ter sido salvas por ações iniciais, como testes e rastreio de contactos, como aconteceu em Portugal.

O jornal The New York Times, que esta quinta-feira faz destaque do novo estudo, ressalva, no entanto, a constante mutabilidade da compreensão do novo coronavírus, também recém-descoberto pela comunidade científica, pelo que nenhuma análise deverá ainda ser a última palavra sobre este assunto.

Muitas das infeções detetadas em Washington parecem ter sido iniciadas em fevereiro, mas alguns especialistas põem de parte a relação entre os primeiros casos confirmados e os surtos que depois ocorreram. Os vírus evoluem continuamente e desenvolvem mutações ao ritmo a que se multiplicam. Os epidemiologistas e cientistas de Biologia Molecular recorrem ao estudo destas mutações para reconstruir o fluxo do vírus nas populações e assim estimar em que momento o surto terá sido iniciado em dada região.

O primeiro caso confirmado nos Estados Unidos diz respeito a um homem que viajou da China para Seattle a 15 de janeiro. O genoma do vírus que infetou este paciente foi sequenciado (e nomeado WA1). O doente foi hospitalizado em isolamento e recuperou. A 24 de fevereiro, um adolescente da mesma área de residência e com sintomas gripais acabou por testar positivo ao novo coronavírus. O vírus analisado desta feita estava muito perto do WA1, mas já incluía duas novas mutações, pelo que foi designado WA2.

A conclusão mais provável que decorre desta análise é de que o WA1 já circulava no estado de Washington há seis semanas, à medida que ganhava mutações. Nessa altura, já deveria haver centenas de infetados nesse estado, o que desencadeou uma explosão de casos. As autoridades sanitárias reagiram aos novos focos com medidas mais restritivas, o que terá permitido um maior controlo do surto, mas algo parecia suspeito aos olhos dos cientistas.

Os vírus são mais propensos a mutações genéticas do que qualquer ser vivo. Mas o novo coronavírus parecia desde o início ter um comportamento muito mais lento e muito mais estável do que o influenza, por exemplo. Por isso, parecia improvável que em apenas algumas semanas o novo coronavírus ganhasse duas mutações.

Depois de analisadas centenas de genomas do novo coronavírus no estado de Washington, nenhum correspondia ao WA1; todas as sequências estavam já marcadas com as duas mutações que caracterizam o WA2. Replicado milhares de vezes num computador que simulava o ritmo de propagação e de mutação do novo coronavírus, o WA1 não reproduzia as mutações que estiveram na origem do WA2, pelo que foi concluído que não terá sido o primeiro tipo de genoma a provocar o surto nos EUA. Era então mais verosímil que tivesse sido o WA2 a provocar o surto epidémico que surgiu em Washington em meados de fevereiro, duas semanas depois de Trump ter banido viagens com origem na China.

O New York Times analisa, no entanto, que 40 mil pessoas viajaram de território chinês para os Estados Unidos nos dois meses anteriores às restrições.

A nova análise aponta para o 1 de fevereiro o surgimento do surto em Washington., duas semanas antes do que já tinha sido calculado, já que um vírus que aparecesse a 13 de fevereiro não poderia ter causado tamanho número de infeções no fim desse mês. O mesmo padrão foi encontrado na análise do nascimento do surto na Europa.

A 20 de janeiro, uma mulher que tinha viajado da China para a Alemanha encontrou-se com os colegas da empresa onde trabalhava. Já estava doente e infetou um homem durante a reunião. Os investigadores recolheram a assinatura genómica do vírus e chamaram-lhe BavPat1. O vírus com esse genoma foi encontrado em mais 16 pessoas dessa empresa, mas depois desapareceu.

No final de fevereiro, Itália assistiu ao primeiro surto em território europeu. O coronavírus ali detetado era geneticamente próximo do BavPat1, o que levou os cientistas a suspeitar de que teria sido um viajante alemão a transportar o vírus até solo italiano. Mas este novo estudo fez surgir a teoria de que o coronavírus terá sido levado da China até Itália no início ou a meio do mês de fevereiro. Depois, a cronologia viral é traçada entre Europa e Estados Unidos, com propagações recíprocas sucessivas.

Esta análise também conclui que o novo coronavírus chegou por várias vezes aos territórios em que se verificou situação de surto, e não a existência de um foco que rapidamente se alastrou a uma parte considerável das populações. Quando essa situação excecional aconteceu, os efeitos do vírus simplesmente estancaram rapidamente, o que leva os autores do estudo a concluir que o tempo anterior à chegada da pandemia aos EUA foi um interlúdio perdido, numa altura em que a aposta deveria ter sido a testagem em série e o rastreio de contactos e transmissão.

