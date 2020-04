Cruzeiro ancorado no Japão tem quase 100 pessoas com Covid-19

Cruzeiro 'Costa Atlântica' atracado no Japão © Jiji Press/EPA

O cruzeiro 'Costa Atlântica' está ancorado no Japão e tem 91 pessoas infetadas com Covid-19 a bordo, anunciaram as autoridades do país.

O barco tem 623 membros da tripulação e, depois do alerta de que havia casos de infetados, todos os membros estão a fazer testes ao novo coronavírus. Entre os doentes infetados, apenas um precisou de ser hospitalizado e está ligado a um ventilador. Todos os outros têm sintomas leves.

As autoridades estão agora a trabalhar para começar a repatriar os cidadãos com testes negativos.

O Japão foi muito criticado pela gestão de um surto de infeções num outro cruzeiro, o 'Diamond Princess', que chegou no início de fevereiro ao porto de Yokohama. Das cerca de 3.700 pessoas a bordo, mais de 700 ficaram infetadas e 13 faleceram.

O país conta com 12.388 infetados e 317 mortos desde o início da pandemia, mas o número de casos está a aumentar rapidamente nas últimas semanas.

