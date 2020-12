Cruzeiro sem destino e "à prova de vírus" acaba mais cedo. Foi encontrado caso de Covid-19 a bordo

Navio de cruzeiro da Royal Caribbean © Roslan Rahman/AFP

Foi anunciado como um "cruzeiro livre de vírus" com destino "a lado nenhum". Pretendia levar a cirandar pelos mares aqueles que queriam voltar a viajar e sentir de novo que estavam de férias, depois do confinamento. Mas a "viagem de sonho" acabou mais cedo do que estavam a espera, quando foi descoberto um caso de Covid-19 a bordo.

O navio de cruzeiro da Royal Caribbean teve de retornar a Singapura após três dias de viagem, depois de um passageiro, um idoso de 83 anos, ter testado positivo à Covid-19, de acordo com a imprensa local.

"Identificámos e isolámos todos os passageiros e tripulantes que tinham estado em contacto próximo com o passageiro infetado. Todos eles testaram negativo à Covid-19", declarou a empresa responsável pelo navio de cruzeiro, através de um comunicado, citado pela BBC News.

A bordo do navio estarão cerca de 1680 passageiros e 1450 membros da tripulação. Segundo a empresa, todos realizaram testes à Covid-19 antes de embarcarem e o cruzeiro estava a circular com apenas metade da capacidade de passageiros, para garantir as distâncias de segurança necessárias.

"O facto de termos conseguido rapidamente identificar este único caso e agir de imediato é sinal de que o sistema de segurança está a funcionar do modo como era suposto", defende a empresa de cruzeiros.

Estes navios de cruzeiro sem destino - que começam e acabam no mesmo local, sem parar em nenhum outro porto - arrancaram no último mês, numa tentativa de revigorar o setor dos cruzeiros. De notar que, no início da pandemia, foram inúmeros os surtos em navios de cruzeiro, com muitas mortes registadas e centenas de passageiros presos nas embarcações, impedidos de regressar a casa.

O próximo navio de cruzeiro "sem destino" da Royal Caribbean tem partida marcada para esta quinta-feira e, segundo os meios de comunicação locais, não deverá ser cancelado.

