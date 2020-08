Cuba também tem uma vacina contra a Covid-19 e vai começar a testá-la em humanos

© Ernesto Mastrascusa/EPA

19 Agosto, 2020 • 11:54 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Cuba vai começar na próxima semana os ensaios clínicos em humanos da sua vacina contra a Covid-19, designada "Soberana 01".

O Registo Público de Ensaios Clínicos de Cuba e o Centro de Controlo Estatal de Medicamentos, Equipamentos e Dispositivos Médicos autorizaram o início dos testes em 676 pessoas, com entre 19 e 80 anos.

Segundo a AFP, o recrutamento de candidatos arranca no próximo dia 24 de agosto e terminará no final de outubro. Os resultados do ensaio estão previstos para fevereiro de 2021.

"Embora haja vacinas de outros países, precisamos das nossas para ter soberania", disse o presidente Miguel Díaz-Canel em maio.

Com 11 milhões de habitantes, Cuba regista até ao momento 3.408 casos de Covid-19, 88 mortos e 2.794 recuperados.

Embora o confinamento obrigatório nunca tenha sido decretado, as autoridades pedem aos habitantes que saiam apenas quando necessário, existindo multas elevadas para quem não cumprir as disposições oficiais.

LEIA AQUI TUDO SOBRE A PANDEMIA DE COVID-19