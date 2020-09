Da seca severa à chuva intensa. Em Cabo Verde todos estão "alerta" e há pessoas em estado vulnerável

Até segunda-feira a meteorologia não deve alterar-se © Douglas Magno/AFP

Há três anos que Cabo Verde atravessa uma seca severa, mas agora chove com muita intensidade. O Presidente cabo-verdiano não demorou a manifestar que as chuvas são bem-vindas, mas disse esperar que a precipitação prevista até segunda-feira seja suportável pela população.

A morte de uma bebé e muitos estragos: é para já o balanço das chuvas que atingem Cabo Verde, conta Sofia Lima, antiga bastonária da Ordem dos Advogados do país. "Desde a madrugada, por volta das 04h00, hora local, estamos sob um estado do tempo com chuva muito forte, que já provocou cheias, que já trouxe prejuízos materiais de vária espécie, desde a destruição de pontes e de infraestruturas até bens pessoais de casas e outros", enumera a residente da Praia.

A antiga representante dos advogados de Cabo Verde, ouvida pela jornalista Cláudia Arsénio, conta o que vê no país. 00:00 00:00

Sofia Lima antecipa que o fenómeno meteorológico "continue, nas próximas 48 horas, não só aqui na ilha de Santiago, mas também em todo o arquipélago". Trata-se de uma "depressão tropical, cuja origem situa-se na costa africana, na zona da Guiné, que se desloca a 40 km/h em direção ao arquipélago de Cabo Verde", explica ainda a antiga bastonária.

Também de acordo com Sofia Lima, Jorge Carlos Fonseca, Presidente cabo-verdiano, está preocupado com a situação. "O Presidente está a par da situação através de contactos permanentes com o doutor Óscar Santos, presidente da Câmara da Praia. Lamenta uma perda humana, de uma bebé de seis meses, apanhada pelas cheias dentro da própria residência, e diz que continua em contacto permanente com as autoridades."

Ouça como tem sido a atuação das autoridades e do Presidente cabo-verdiano. 00:00 00:00

Agora o país que durante três anos esteve sob uma seca profunda está em alerta devido à precipitação intensa, pelo que "a Proteção Civil pede para as pessoas ficarem em casa, para evitarem derrubamento de pedras e de muros", refere Sofia Lima.

"Toda a gente está alerta, mas há pessoas mais vulneráveis que carecem de ajuda. A sociedade está a corresponder. Há já um número da Proteção Civil anunciado para casos de necessidade, e há bombeiros no terreno."

Cabo Verde está desde a madrugada sob a influência de uma onda tropical que poderá transformar-se em depressão tropical, avisou o Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica. São esperados aguaceiros e trovoadas até segunda-feira.

* e Catarina Maldonado Vasconcelos