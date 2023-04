Dador de sémen neerlandês proibido de ter mais filhos. Terá gerado mais de 550

© Maria João Gala /Global Imagens (arquivo)

Por Rui Tukayana e Rui Oliveira Costa 28 Abril, 2023 • 19:54 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Um homem de 41 anos foi proibido de ter mais filhos pelos tribunais dos Países Baixos. O dador de sémen é suspeito de ter mais de 550 filhos, num escândalo relacionado com clínicas de fertilidade.

A mãe de um dos alegados filhos do neerlandês e a organização não governamental Donorkind (Filho de Dador, em português) iniciaram um processo judicial e agora um tribunal de Haia condenou o homem com o impedimento de ter novos filhos e a pagar cem mil euros por cada novo bebé que traga ao mundo.

Ouça a estória 00:00 00:00

As linhas de orientação em vigor no país dizem que um dador não pode gerar mais do que 25 crianças, num total de doze famílias, para evitar a consanguinidade, incesto e problemas psicológicos nos filhos de dadores. Um limite que o neerlandês ultrapassou mais de 20 vezes.

O caso tem sido muito falado nos Países Baixos e os órgãos de comunicação social locais já o apelidam de "dador de sémen em série".

O tribunal onde o homem de 41 anos foi julgado sublinha que o esperma foi utilizado em dezenas de clínicas não só nos Países Baixos como também na Dinamarca e Ucrânia.

Fazendo as contas, desde 2007, quando o homem se inscreveu como dador de sémen, gerou mais de 550 filhos, numa média de 34 filhos por ano.