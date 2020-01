Dan, abreviatura de Daniel, está há 14 anos em Portugal, porque veio até onde o levou o coração. Agradece a Andrea Bocelli a oportunidade de ter composto uma das faixas que lhe pode dar reconhecimento do seu trabalho.

Por Ana Maria Ramos 14 Jan, 2020 • 13:41

Radicado no Porto desde os 28 anos, o compositor Dan McAlister contribuiu com composição e arranjo para o álbum "Si" de Andrea Bocelli nomeado para o Grammy "Traditional Pop Vocal Album" 2020.

Em entrevista à TSF, o atual diretor artístico do "One Sound" - Centro de Música da escola privada CLIP ( Oporto International School) - considera o galardão uma marca e assume que está feliz com esta nomeação.

Professor e produtor de origem britânica, decidiu aceitar o desafio de compor e produzir música de grandes artistas mundiais e já trabalhou com Maroon 5, Enrique Iglésias, Zedd, Afro-Jack, An21, Ducan Inglês e Toda Kumi.

Dan McAlister dedica-se ao ensino de piano, confessando o que o maior prazer é ensinar uma criança a descobrir a música © DR

Nascido no seio de uma família irlandesa, Dandiz ser um apaixonado por Portugal, país que identifica em qualquer parte do mundo, através de músicos como Camané, de quem diz ser fã.

Enquanto professor no Porto, lançou a portuguesa Kika, para quem escreveu e coproduziu o single número 1 "Guess It's Alright", em 2013.

No seu percurso profissional conta ainda com uma nomeação para o prémio UK Young Jazz Musician Of The Year pelo Jools Holland em 1999, e também fez parte da equipa vencedora de vários prémios Grammy - a RedOne"s Team Red, responsável por artistas como Lady Gaga. Preparou ainda algumas das nomeações da BBC para a Eurovisão.

No ano passado, escreveu e produziu o álbum Pop Nonsense para Tony Christie e, ainda em 2019, foi vocalista e compositor do "Sunnery & Ryan's 'In My Bones".

Dan McAlister dedica-se ao ensino de piano, confessando o que o maior prazer é ensinar uma criança a descobrir a música. Sonha a curto prazo criar a sua própria composição clássica, estilo que admira desde os três anos, quando descobriu o piano.

O convite para compor "Un'anima" para Andrea Bocelli veio de um amigo, produtor britânico, faixa que chegou a destronar temas como "Shallow" de Lady Gaga, nas tabelas de música do canal da BBC dedicado à clássica.

Dan, abreviatura de Daniel, está há 14 anos em Portugal, porque veio até onde o levou o coração. Depois de conhecer a companheira numas férias no Algarve e de ver o pôr-do-sol em Vila Nova de Gaia, confessa que não teve argumentos para voltar para o Reino Unido, para uma cidade cinzenta como Manchester.

A cerimónia dos prémios Grammy terá lugar a 26 de janeiro de 2020, no Staples Center em Los Angeles.