Danos ambientais na Ucrânia devido à guerra ultrapassam os dez mil milhões de euros

© Sergei Supinsky/AFP (arquivo)

Por Lusa 25 Agosto, 2022 • 18:33 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Os danos causados ao ambiente na Ucrânia pelos bombardeamentos russos em seis meses de guerra ultrapassam os dez mil milhões de euros, de acordo com o Ministério da Proteção Ambiental e Recursos Naturais ucraniano.

Num comunicado publicado esta quarta-feira pelas agências locais, o ministério sustenta que houve mais de dois mil incidentes relacionados com danos ambientais no país desde que começaram os ataques russos, a 24 de fevereiro.

"Desde a invasão em larga escala da Federação Russa à Ucrânia, temos vindo a registar todos os crimes cometidos pelos ocupantes contra o nosso ambiente para os forçar a pagar na totalidade pelo que fizeram ao povo ucraniano", lê-se na nota.

Os valores estimados pelo ministério incluem os danos causados nos recursos hídricos do país, em infraestruturas, nas terras agrícolas e poluição atmosférica.

O ministério ucraniano diz que trabalha com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) no domínio da proteção ambiental e do desenvolvimento sustentável, tarefa que tem sido complicada após a invasão russa.

O Governo de Kiev tem denunciado, em diversas ocasiões, os danos causados às culturas agrícolas, às florestas e às infraestruturas de todos os tipos pelos bombardeamentos russos contínuos.

ACOMPANHE AQUI TUDO SOBRE A GUERRA NA UCRÂNIA