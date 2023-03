Dar frutos secos a bebés aos seis meses evitaria 77% das alergias

Os especialistas afirmaram que a introdução destes alimentos não significa que o leite materno deva ser abandonado © Diana Polekhina/Unsplash

Um grupo de cientistas britânico decidiu estudar a relação entre a introdução dos frutos secos na alimentação infantil depois de constatarem que o número de alérgicos a frutos secos era muito reduzido durante uma palestra em Israel, país onde as crianças começam a comer nozes numa fase muito precoce, por volta dos sete meses de idade. Enquanto no Reino Unido, por exemplo, as crianças nunca introduzem frutos secos na alimentação antes do primeiro ano. Após estudarem o fenómeno, puderam concluir que dar frutos secos sob a forma de creme a bebés aos seis meses evitaria 77% das alergias.

Nos casos em que a introdução de frutos secos foi adiada até ao primeiro ano de vida, a redução de alergias foi apenas de 33%. No entanto, Mary Feeney, uma das autoras, esclareceu que a introdução destes alimentos não significa que o leite materno deva ser abandonado.

"Ambos são compatíveis", ressalvou a especialista, citada pelo El País.

Feeney aconselhou os pais a darem aos bebés três pequenas colheres de manteiga de amendoim três vezes por semana ou introduzir a manteiga de amendoim no leite e recomendou que este tipo de alimento fosse incorporado naturalmente e não como se fosse um medicamento. Além disso deixou um aviso: as crianças não devem comer nozes inteiras ou em pedaços para evitar o risco de asfixia.

Já Graham Roberts, da Universidade de Southampton, mostrou o potencial da implementação desta mudança no Reino Unido a partir dos resultados do estudo.

"Todos os anos cerca de 13 mil crianças desenvolvem alergia aos frutos secos. Ao introduzir os frutos secos a toda a população infantil aos seis meses de idade, evitar-se-ia que cerca de dez mil crianças desenvolvessem alergias aos frutos secos todos os anos", explicou Graham Roberts.

Por fim, os autores do estudo acrescentaram que "nos países onde a alergia aos frutos secos é uma preocupação, os profissionais de saúde devem ajudar os pais a introduzir produtos de frutos secos na dieta dos filhos entre os quatro e os seis meses de idade".