Da queda de Trump à pandemia. As frases que marcaram o mundo este ano

"Nos últimos meses, os nossos corações têm estado preocupados com a situação em Hong Kong. Sem um ambiente harmonioso e estável, como é que as pessoas podem viver em paz? Desejo sinceramente a Hong Kong, e aos nossos compatriotas de Hong Kong, o melhor."

Xi Jinping, Presidente chinês, na mensagem de Ano Novo, 01-01-2020

"Uma vingança implacável aguarda os criminosos que encheram as mãos com o seu sangue e o sangue de outros mártires."

Ali Khamenei, líder supremo do Irão, sobre morte do general iraniano Qassem Soleimani, num ataque aéreo dos Estados Unidos, em Bagdade, 03-01-2020

"Agimos na última noite para parar uma guerra. Não atuámos para começar uma guerra."

Donald Trump, Presidente norte-americano, justificando a morte do general iraniano Qassem Soleiman, 03-01-2020

"O mundo não pode permitir outra guerra no Golfo."

António Guterres, secretário-geral da ONU, numa referência ao ataque que matou Qassem Soleimani, 03-01-2020

"Está tudo bem! Mísseis lançados do Irão para duas bases militares localizadas no Iraque. Avaliação das vítimas e danos materiais está em curso. Até agora, está tudo bem."

Donald Trump, numa publicação do Twitter, 07-01-2020

"[Os mísseis iranianos disparados sobre as bases que abrigam soldados norte-americanos no Iraque foram] uma bofetada na cara [dos Estados Unidos]."

Ali Khamenei, num discurso transmitido em direto na televisão iraniana, 08-01-2020

"O inquérito interno das forças armadas concluiu que, lamentavelmente, mísseis lançados por engano provocaram a queda do avião ucraniano [que descolava de Teerão] e a morte de 176 inocentes. Uma grande tragédia e um erro imperdoável."

Hassan Rohani, Presidente do Irão, numa publicação no Twitter, 11-01-2020

"A Ucrânia insiste num pleno reconhecimento de culpa. Esperamos do Irão que leve os culpados à justiça, devolva os corpos, pague uma indemnização e publique um pedido de desculpas oficial."

Volodymyr Zelensky, Presidente da Ucrânia, numa publicação do Twitter, depois do abate de um avião ucraniano pelo Irão, 11-01-2020

"Hoje, temos na Casa Branca o maior amigo de Israel de todos os tempos e, assim, a maior oportunidade que tivemos até ao presente."

Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro israelita, 25-01-2020

"A minha visão apresenta uma oportunidade de ambos os lados ganharem, uma solução realista de dois estados, que abarca o risco que um estado palestiniano representa para a segurança de Israel. (...) O futuro estado da Palestina irá aparecer, com uma capital em Jerusalém oriental."

Donald Trump, na apresentação da sua visão para um plano de paz para o Médio Oriente, 28-01-2020

"Este plano visa proteger Trump da destituição e proteger Netanyahu da prisão. Não é um plano de paz para o Médio Oriente."

Mohammed Shtayyed, primeiro-ministro palestiniano, 28-01-2020

"O nosso trabalho como governo - o meu trabalho - é unir este país e levar-nos em frente. E a coisa mais importante a dizer hoje à noite é que isto não é um fim, mas um começo. É o momento em que o amanhecer se abre e a cortina sobe para um novo ato. É um momento de verdadeira renovação e mudança nacional."

Boris Johnson, primeiro-ministro britânico, num discurso no último dia do Reino Unido na União Europeia (UE), 31-01-2020

"Despedimo-nos de um velho amigo que embarca numa aventura, à procura do seu próprio destino. Esperamos que resulte. Mas, se não, terá sempre um lugar na mesa europeia."

Leo Varadkar, primeiro-ministro irlandês, sobre a saída do Reino Unido da UE (Brexit), 31-01-2020

"A saída [do Reino Unido da UE] é um choque. É um sinal de alarme histórico que cada um dos nossos países deve reter, ser entendido em toda a Europa, e nos fazer refletir."

Emmanuel Macron, Presidente francês, 31-01-2020

"A operação de resistência no centro de Jerusalém é uma resposta do nosso povo contra a destruição de Trump."

Hazem Qassem, porta voz do Hamas, sobre um atropelamento que causou 14 feridos, entre os quais 12 soldados israelitas, em Jerusalém, 06-02-2020

"Fico com medo quando escuto os discursos de alguns líderes das novas formas de populismo. Parece-me ouvir os discursos que semearem medo e ódio na década dos anos 30 do século passado."

Papa Francisco, 23-02-2020

"Tal como a escravatura e o colonialismo foram manchas dos séculos anteriores, a desigualdade de géneros devia envergonhar-nos a todos no século XXI. Porque não só é inaceitável, é estúpida."

António Guterres, secretário-geral da ONU, ao receber um doutoramento honorário na universidade New School, 28-02-2020

"Ninguém devia criticar este acordo [com os talibãs] ao fim de 19 anos. O que fizemos pelo mundo é incrível."

Donald Trump, após a assinatura do acordo de paz que abriu a porta à retirada militar total dos americanos do Afeganistão após 18 anos em guerra, 29-02-2020

"Quando a poeira assentar, daqui a uns dois anos, assistiremos ao fim do Século Americano. Nessa altura, a China irá emergir como o maior 'player' da cena internacional."

Kevin Casas-Zamora, secretário-geral do IDEA, uma organização intergovernamental para a defesa da democracia, 07-04-2020

"Após ter feito campanhas pelos Direitos Humanos e pagado um alto preço pelo seu próprio ativismo, é chocante que Aung San Suu Kyi e os seus colegas [no Governo de Myanmar] tenham feito tão pouco para mudar as leis da ditadura militar que continuam a ser usadas para reprimir e punir as vozes críticas."

Clare Algar, diretora de Investigação, Promoção e Política da Amnistia Internacional, 13-04-2020

"Da minha parte, fico feliz em ver que ele está de volta e em boa forma."

Donald Trump, sobre o reaparecimento público do líder norte-coreano, Kim Jong Un, 02-05-2020

"O que estamos a ver é uma nova ditadura chinesa. Acho que o povo de Hong Kong foi traído pela China, o que provou mais uma vez que não se pode confiar [na China]. O que estamos a ver é uma destruição completa da Declaração Conjunta [sino-britânica, que permitiu a passagem da administração da cidade do Reino Unido para a China, em 1997]."

Chris Patten, último governador britânico de Hong Kong, The Times, 24-05-2020

"É imperativo que a lei de segurança nacional de Hong Kong e o seu mecanismo de implementação sejam aplicados sem demora. [A lei de segurança visa proibir] traição, secessão, sedição subversão."

Wang Yi, ministro das Relações Exteriores da China, Agência AFP, 24-05-2020

"Apresento-me de costas e de cabeça erguidas."

Benjamin Netanyahu, no início do seu julgamento por corrupção, em Jerusalém, 24-05-2020

"Não consigo respirar."

George Floyd, afro-americano, enquanto era asfixiado por um polícia na cidade de Minneapolis, nos EUA. A frase tornou-se num dos lemas das manifestações que se seguiram à sua morte e originaram o movimento internacional antirracismo e contra a violência policial 'Black Lives Matter' (Vidas Negras Importam), 01-06-2020

"Todos os norte-americanos devem estar revoltados com a morte de George Floyd. No entanto, as janelas partidas e as pilhagens estão a eclipsar o essencial das conversas."

Muriel Bowser, 'mayor' de Nova Iorque, 01-06-2020

"Isto não são protestos pacíficos, isto são atos de terror doméstico, é a destruição de vidas inocentes. O derrame de sangue humano é uma ofensa contra a humanidade e um crime contra Deus."

Donald Trump, 02-06-2020

"Ele está a usar as forças armadas dos EUA contra os americanos. Ele está a usar gás lacrimogéneo contra manifestantes pacíficos e a disparar balas de borracha. Para uma foto."

Joe Biden, candidato democrata à Casa Branca, referindo-se a Trump, numa publicação no Twitter, 02-06-2020

"Nós aqui, na Europa, tal como as pessoas nos Estados Unidos, estamos chocados e estupefactos com a morte de George Floyd. (...) Acreditamos na capacidade dos norte-americanos de se reunificarem e de se curarem como uma nação."

Josep Borrell, Alto Representante da União Europeia para a Política Externa, 02-06-2020

"A nova Lei de Segurança Nacional em Hong Kong matará futuros movimentos democráticos, uma vez que todos os protestos e outros apelos à democracia na cidade serão classificados como tentativas de subversões da autoridade da China."

Joshua Wong, ativista, uma das figuras mais mediáticas do movimento pró-democracia em Hong Kong, Lusa, 07-06-2020

"Na Alemanha vivem 30.000 extremistas de direita. Há ataques racistas, os negros são discriminados, arrancam-se 'kippas' da cabeça aos judeus. Temos de ver o que se passa na nossa própria casa, o racismo não mata só nos Estados Unidos."

Heiko Maas, ministro dos Negócios Estrangeiros alemão, numa publicação no Twitter, 07-06-2020

"Não, a NATO não vê a China como o novo inimigo ou adversário, mas vemos que a ascensão da China está a alterar fundamentalmente o equilíbrio global do poder."

Jens Stoltenberg, secretário-geral da NATO, 08-06-2020

"Estou aqui [no Comité Judiciário da Câmara dos Representantes dos EUA] para vos pedir que ponham fim ao sofrimento [dos afro-americanos], que ponham fim ao nosso esgotamento. Ouçam o meu apelo, ouçam os apelos da minha família, os apelos que vêm das ruas de todo o mundo."

Philonise Floyd, irmão de George Floyd, 10-06-2020

"É absurdo e vergonhoso que este monumento nacional esteja hoje em risco de ser atacado por manifestantes violentos. Sim, ele às vezes expressou opiniões que eram e são inaceitáveis para nós hoje, mas ele foi um herói e merece o memorial."

Boris Johnson, por a estátua de Winston Churchill ter sido coberta com tábuas de madeira para evitar ser vandalizada, 12-06-2020

"Quero agradecer aos cidadãos russos. Muito grande obrigado pelo vosso apoio e a vossa confiança."

Vladimir Putin, Presidente russo, um dia após a votação que validou uma revisão constitucional que pode permitir a sua permanência no poder até 2036, 02-07-2020

"Caminhamos para uma ditadura na qual apenas governará uma pessoa, um czar, e não haverá liberdades. Um pouco mais e já não haverá nenhuma democracia para defender."

Serguei Udaltsov, dirigente da Vanguarda da Juventude Vermelha da Rússia, Agência Efe, 03-07-2020

"Estamos disponíveis para avançar para tribunal se for necessário [para obrigar a Hungria e a Polónia a cumprir os princípios democráticos], aplicando processos de infração."

Didier Reynders, comissário europeu da Justiça, Lusa, 26-07-2020

"Com o voto por correspondência, [...] 2020 terá as eleições mais inexatas e fraudulentas da história. Será uma verdadeira vergonha para os Estados Unidos. Adiar as eleições até que as pessoas possam votar normalmente, com toda a segurança?"

Donald Trump, numa publicação no Twitter, 30-07-2020

"Esses agitadores antichineses, em conluio com as forças estrangeiras, puseram gravemente em causa a segurança nacional e a prosperidade de Hong Kong. Jimmy Lai é um dos seus representantes."

Nota do gabinete chinês encarregado de seguir a situação em Hong Kong e em Macau, sobre a detenção do magnata Jimmy Lai, empresário e proprietário do Next Media, grupo de comunicação social de Hong Kong, 10-08-2020

"Hoje anuncio a demissão deste governo. (...) A catástrofe que atingiu os libaneses [explosão no porto de Beirute, que causou pelo menos 160 mortos] aconteceu devido à corrupção endémica na política, na administração e no Estado."

Hassan Diab, primeiro-ministro libanês, 10-08-2020

"Sai, antes que seja tarde de mais, antes que leves as pessoas para um abismo terrível, para o abismo de uma guerra civil. Sai. Apenas queres o poder e esse desejo revelar-se-á sangrento."

Svetlana Alexievitch, escritora bielorrussa vencedora do Prémio Nobel, dirigindo-se ao Presidente do país, Alexandre Lukashenko, no poder há 26 anos, na sequência de eleições presidenciais consideradas fraudulentas pela oposição e pela comunidade internacional, Radio Fere Europe, 12-08-2020

"Conseguimos construir um belo país, com as suas dificuldades e falhas. A quem o querem entregar? Se alguém o quiser entregar, eu não o permito, nem morto."

Alexandre Lukashenko, presidente da Bielorrússia, 16-08-2020

"Estas eleições não foram nem livres nem justas. Não reconhecemos os resultados apresentados pelas autoridades bielorrussas. O povo da Bielorrússia merece melhor."

Charles Michel, presidente do Conselho Europeu, no final de uma cimeira extraordinária de chefes de Estado e de Governo da UE sobre as presidenciais na Bielorrússia, 19-08-2020

"Esta administração [de Donald Trump] demonstrou que destruirá a nossa democracia se isso for necessário para vencer."

Barack Obama, ex-presidente dos Estados Unidos, 19-08-2020

"Preocupado por saber da suspeita de envenenamento de Alexei Navalny [opositor russo]. Se confirmado, os responsáveis têm de ser responsabilizados."

Josep Borrell, numa publicação no Twitter, 20-08-2020

"Sabemos que Navalny está em estado grave. Como a qualquer cidadão russo, desejamos-lhe uma recuperação rápida."

Dmitri Peskov, porta-voz do Kremlin, 20-08-2020

"Se querem imaginar a vida sob a presidência de Biden, imaginem as ruínas fumegantes de Minneapolis, a violenta ilegalidade de Portland e as calçadas ensanguentadas de Chicago em todas as cidades da América."

Donald Trump, 20-08-2020

"O atual Presidente [Donal Trump] mergulhou a América na escuridão demasiado tempo. Demasiada raiva, demasiado medo, demasiada divisão. Aqui e agora, dou-vos a minha palavra: se me confiarem a presidência, farei sobressair o melhor de nós, não o pior. Serei um aliado da luz, não da escuridão."

Joe Biden, 20-08-2020

"[Bruxelas] não tem intenção de converter a Bielorrússia numa segunda Ucrânia."

Josep Borrell, referindo-se ao conflito de 2014 com a Rússia, após a anexação da Crimeia, El País, 23-08-2020

"A China deve estar preparada para o desafio, [face aos] ventos cada vez mais contrários no ambiente externo. (...) O mercado interno vai dominar o ciclo económico nacional no futuro."

Xi Jinping, Agência noticiosa oficial Xinhua, 24-08-2020

"A análise clínica dos nossos médicos e dos alemães coincidem completamente, mas as conclusões diferem. Não entendemos essa ansiedade entre os colegas alemães."

Dmitry Peskov, porta-voz do Presidente russo, referindo-se à conclusão dos médicos alemães de que o opositor russo Alexei Navalny foi envenenado, após os clínicos russos terem descartado essa hipótese, 25-08-2020

"É um caso sério e, tendo em conta a importância que Navalny tem para a oposição russa, tudo deve ser feito para encontrar a verdade. À luz de outros incidentes que vivemos, como o assassínio de Tiergarten ou a invasão dos computadores do Bundestag [Parlamento alemão], o Governo russo faria bem em mostrar que aprendeu a lição."

Heiko Maas, ministro dos Negócios Estrangeiros da Alemanha, 25-08-2020

"A carnificina diplomática contra nós já começou e ao mais alto nível."

Alexander Lukashenko, numa reunião com membros do Governo, citado pela agência oficial Belta, 27-08-2020

"Fui informada pela chanceler Angela Merkel que o líder da oposição russa Navalny foi atacado com um agente neurotóxico, no seu próprio país. Isto é um ato desprezível e cobarde."

Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, numa publicação no Twitter, 02-09-2020

"Não há razão alguma para acusar o Estado russo [do envenenamento de Navalny]. Gostaríamos que nossos parceiros na Alemanha e em outros países europeus não fizessem julgamentos precipitados."

Dmitry Peskov, porta-voz do Kremlin, 03-09-2020

"A forma como o racismo e o antissemitismo se manifestam no nosso país é uma vergonha, envergonha-me profundamente. É verdade: o racismo e o antissemitismo nunca desapareceram. Mas desde há algum tempo são mais visíveis e mais desinibidos."

Angela Merkel, 15-09-2020

"Uma divisão tecnológica e económica corre o risco de se transformar inevitavelmente numa divisão geoestratégica e militar."

António Guterres, 22-09-2020

"Não temos a intenção de entrar numa guerra fria ou numa guerra quente com nenhum país. Pelo contrário, persistimos em ultrapassar as diferenças através do diálogo e solucionar as disputas através de negociações."

Xi Jinping, 22-09-2020

"Peço à comunidade internacional que, em vez de se concentrar apenas em ativistas proeminentes como eu, (...) preste atenção aos 12 detidos em Shenzhen [na China continental], numa 'detenção secreta' que viola completamente os Direitos Humanos."

Joshua Wong, ativista pró-democracia de Hong Kong, à saída da esquadra onde esteve detido durante algumas horas, 24-09-2020

"Manifestamente é um ato de terrorismo islâmico. É um novo ataque sangrento contra o nosso país, contra os jornalistas."

Gérald Darmanin, ministro do Interior francês, sobre o ataque junto ao prédio da antiga redação do jornal satírico Charlie Hebdo, France 2, 25-09-2020

"Este Presidente parece ter uma dívida de mais de 400 milhões de dólares. A quem? A diferentes países? Qual é a alavancagem [da dívida] que tem? Na minha opinião, é uma questão de segurança nacional."

Nancy Pelosi, presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, sobre Trump, NBC, 28-09-2020

"Os falsos meios de comunicação, como na altura das eleições de 2016, estão a trazer à tona os meus impostos e todo o tipo de disparates com informações obtidas ilegalmente e apenas com más intenções. Paguei muitos milhões de dólares em impostos, mas tinha direito, como toda a gente, à depreciação e a créditos fiscais."

Donald Trump, 28-09-2020

"[É] difícil responder a seja o que for com este palhaço. [É] o pior Presidente que a América já teve."

Joe Biden, num debate com Trump, 29-09-2020

"A questão prende-se, sobretudo, com as consequências económicas e sociais que a pandemia vai acarretar [e] os imigrantes são, normalmente, as pessoas mais vulneráveis nas sociedades, são os primeiros a perder o emprego, designadamente as mulheres e as raparigas [que] são particularmente vulneráveis, sujeitas a exploração, a abusos, a violência sexual."

António Vitorino, diretor-geral da Organização Internacional das Migrações, Lusa, 30-09-2020

"Os homossexuais têm o direito a ter uma família. Eles são filhos de Deus. O que temos de ter é uma lei da união civil. Dessa forma, eles estão legalmente cobertos."

Papa Francisco, sobre a união civil de casais do mesmo sexo, 21-10-2020

"Votei num tipo chamado Trump. Foi uma votação muito segura, muito mais segura do que quando se envia o boletim."

Donald Trump, 24-10-2020

"Chega de caos! Chega de 'tweets', de raiva, de ódio, de fracasso e de irresponsabilidade. É hora de Donald Trump fazer as malas e ir para casa."

Joe Biden, 02-11-2020

"América, sinto-me honrado por me terem escolhido para liderar este nosso grande país."

Joe Biden, Presidente eleito dos Estados Unidos, numa publicação do Twitter, 07-11-2020

"Todos sabemos porque Joe Biden está a correr para se apresentar como falso vitorioso com a ajuda dos seus aliados nos média, que tanto se estão a esforçar para o ajudar: eles não querem que a verdade seja revelada. Há uma simples observação: esta eleição está longe de terminar."

Donald Trump, 07-11-2020

"Embora possa ser a primeira mulher neste cargo, não serei a última. Porque cada menina que nos vê esta noite, vê que este é um país de possibilidades."

Kamala Harris, a primeira mulher eleita vice-Presidente dos Estados Unidos, 08-11-2020

"Com a vitória democrata [nas presidenciais dos EUA] pode-se esperar uma vingança das forças não conservadoras em todo o mundo. Isso significa mais russofobia, mais mortes em Donbass [Ucrânia] e em outros pontos críticos do mundo."

Konstantín Kosachov, presidente do Comité dos Assuntos Internacionais do Senado russo, 08-11-2020

"Apesar das nossas diferenças políticas, sei que Joe Biden é um bom homem que ganhou a oportunidade de liderar e unificar o nosso país."

George W. Bush, antigo Presidente republicano dos EUA, 08-11-2020

"A China tornou-se um monstro gigante que não consegue nem pensar, quanto mais proteger, os valores mais essenciais da Humanidade. É por isso que é instável, imprevisível e perigosa."

Al Weiwei, artista plástico e ativista chinês, Expresso, 21-11-2020

"Portugal destacou-se sempre na Europa como uma plataforma de ligação à escala global."

António Costa, primeiro-ministro de Portugal, numa conferência sobre a presidência portuguesa da UE, no primeiro semestre de 2021, 23-11-2020

"No melhor interesse do nosso país, recomendei a Emily [Murphy, responsável da Administração dos Serviços Gerais dos EUA] e à sua equipa para fazerem o que tem de ser feito em relação aos protocolos inicias [de transição de administrações], e disse à minha equipa para fazer o mesmo."

Donald Trump, 23-11-2020

"Não há comida para quem não votar [nas legislativas de 06 de dezembro]. Vamos dar uma lição ao império, durante as eleições, demonstraremos que, na Venezuela, é o povo quem elege a Assembleia Nacional, que elege o Presidente da República."

Diosdado Cabelo, vice-presidente do Partido Socialista Unido da Venezuela (PSUV, o partido do Governo), 30-11-2020

"Temos a certeza de uma coisa: esta quarta presidência portuguesa [da UE] será um grande êxito, porque já nos habituaram ao facto de a presidência portuguesa responder a desafios importantes e dar à Europa a capacidade para sermos mais eficiente e eficazes."

David Sassoli, presidente do Parlamento Europeu, 02-12-2020

"Foram quatro anos fantásticos. Estamos a tentar cumprir mais quatro anos. Caso contrário, encontramo-nos daqui a quatro anos."

Donald Trump, 02-12-2020

"As eleições realizadas ontem na Venezuela não cumpriram os requisitos mínimos em termos de transparência, em termos de liberdade e em termos de justiça, de igual acesso das forças políticas às candidaturas devidas."

Augusto Santos Silva, ministro dos Negócios Estrangeiros, 07-12-2020

"Devido a muitas guerras, mudanças climáticas, ao uso generalizado da fome como arma política e militar - e a uma pandemia global que está a tornar tudo exponencialmente pior - 270 milhões de pessoas encaminham-se para a fome."

David Beasley, diretor executivo do Programa Alimentar Mundial, 10-12-2020

"Deixámos muitas questões em aberto para a presidência portuguesa, desejo as melhores felicidades ao meu sucessor [na presidência do Conselho da União Europeia], António Costa."

Angela Merkel, 11-12-2020

"Após mais de duas décadas, anuncio ao nosso povo a remoção do nome do Sudão da lista de países que patrocinam o terrorismo e a nossa emancipação do bloqueio internacional e global."

Abdallah Hamdok, primeiro-ministro sudanês, numa publicação no Twitter, 14-12-2020

"Foram testemunhas daquilo que a América de Trump e a América de Obama vos fizeram. As inimizades não se limitam à América de Trump e não vão terminar com a sua partida."

Ali Khamenei, guia supremo iraniano, dirigindo-se aos altos responsáveis do seu país e à família do general Qassem Soleimani, 16-12-2020

"Acredito numa solução política, porque se não estabelecermos mais e melhores relações com a América Latina seremos substituídos pela China. A China está a desembarcar na América Latina com mais força do que em África."

Josep Borrell, Agência espanhola EFE, 17-12-2020

"Esperamos que o recém-eleito Presidente dos Estados Unidos [o democrata Joe Biden] entenda o que está a acontecer. É um homem experiente tanto na política nacional como na internacional e confiamos que todos os problemas - se não todos, pelo menos parte - sejam resolvidos com a nova Administração."

Vladimir Putin, 17-12-2020

"No momento em que estamos a falar, muito sinceramente, (...) não posso dizer-vos qual será o resultado desta etapa final da negociação. É por isso que temos de estar prontos para todos os cenários."

Michel Barnier, negociador chefe da União Europeia para o 'Brexit', 18-12-2020