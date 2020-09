David Attenborough atinge um milhão de seguidores no Instagram em tempo recorde

© Photo by Solen Feyissa on Unsplash

O famoso naturalista britânico David Attenborough, 94 anos, iniciou-se esta quinta-feira na rede social Instagram, porque acredita que "salvar o planeta é agora um desafio de comunicação".

Mas, mais do que chegar ao Instagram, Attenborough fê-lo com um recorde: o britânico, confirmou esta sexta-feira a rede social, foi o mais rápido de sempre a chegar ao milhão de seguidores em apenas quatro horas.

Kim Kardashian , Messi ou Ariana Grande estão entre as páginas com mais seguidores e Cristiano Ronaldo é quem tem mais, com acima de 200 milhões. Ainda assim, ninguém foi tão rápido como o naturalista.

"Olá, o meu nome é David Attenborough. Estou na televisão e rádio há 60 anos, mas esta é a minha primeira vez no Instagram", começou por dizer o naturalista na primeira e única publicação na plataforma.

Depois, no vídeo, explica que se inicia numa nova forma de comunicar porque "o mundo está em perigo", e deu exemplos de "continentes em chamas, glaciares a derreter e peixes a desaparecer" dos oceanos.

O naturalista, que lançou recentemente um novo documentário no qual alerta a humanidade para os riscos da extinção em massa de espécies, espera chegar através do Instagram a um público mais vasto, tendo em conta que a rede social é muito popular entre os mais jovens.

No vídeo David Attenborough promete colocar mensagens nas próximas semanas sobre os problemas do planeta e o que se pode fazer sobre eles.

Seis horas depois de ter sido colocado, o vídeo do naturalista, narrador de documentários como "Planeta Azul" ou "Planeta Terra", já tinha sido visto mais de 2,5 milhões de vezes.

David Attenborough dá a voz para documentários sobre história natural há mais de 50 anos e fez inúmeros trabalhos para a cadeia britânica BBC, da qual foi diretor.