Uma reunião inverteu a vida de Tootsie Warhol. De advogado a ativista contra Trump

Tootsie Warhol

Em frente à Times Square de Nova Iorque um homem de fato e gravata, com a cara pintada de laranja e peruca loira, imita os gestos e a voz de Donald Trump, fazendo campanha para mudar de Presidente.

"Eu fui advogado durante nove anos e tive uma reunião com Trump. (...) Agora sou artista a tempo inteiro e ativista", começou por contar à Lusa Tootsie Warhol.

O antigo advogado reuniu-se pessoalmente com o Presidente há quatro anos, como enviado para as liberdades civis e direitos de voto, numa reunião em que também esteve Martin Luther King III, filho do líder histórico da luta pelos direitos civis nos Estados Unidos.

View this post on Instagram Windy day campaigning! - - - - - - #makeamericasmartagain #stoptrump #trumpmemes #trumpmemes #coronameme #coronamemes #trumpsucks #dumptrump #voteblue #votebymail #protest #cnn #theview #johnoliver #stephencolbert #colbert #trevornoah #dailyshow #snl #saturdaynightlive #biden #maga #maga2020 #trump #trump2020 #trump2020 #trumptrain #trumppence2020 #trumppence #keepamericagreat A post shared by tootsie warhol -the Anti-Trump (@tootsiewarholny) on Nov 2, 2020 at 6:54pm PST

Tootsie Warhol, com a voz a imitar Donald Trump, disse à Lusa que apesar dos sorrisos e apertos de mão, saiu da reunião a pensar: "Este homem é louco, não sabe do que fala, é completamente lunático."

"Se há cinco anos me tivessem dito que em 2020 Donald Trump era Presidente, que todas as lojas e restaurantes de Nova Iorque estavam tapadas com placas de madeira e tínhamos uma pandemia grave a matar milhões de pessoas em todo o mundo, eu teria dito 'isso parece um mau filme de ficção científica com Tom Cruise, não é possível'", salientou à Lusa.

"Há quatro anos, num dia como hoje, votei e fiquei sentado numa companhia de advogados, estava a enviar 'e-mails'. (...) Não resultou e nós acabámos com o pior Presidente da história dos Presidentes", recordou o ativista.

De fato preto, camisa branca sobre um colete para ficar mais cheio e gravata fina vermelha, uma viseira em frente à cara pintada de laranja e uma peruca amarela, Tootsie Warhol disse que está a fazer campanha contra Donald Trump "e as pessoas adoram", gesticulando com as duas mãos como faz o atual Presidente dos EUA.

O artista grita alto pela vitória de Joe Biden, fala com as pessoas que passam, entrega folhas para ser encontrado nas redes sociais e defende que "é ótimo interagir com pessoas", tanto as que apoiam Donald Trump, as que desaprovam e as que não se interessam.

Proferindo frases e repetindo expressões e conceitos presentes nos discursos de Trump, o ativista acrescentou: "Temos todo o tipo de pessoas aqui em Nova Iorque, há pessoas que estão muito chateadas, gritam comigo e querem magoar-me. São pessoas doentes, são pessoas más."

Ainda assim, o objetivo é maior e vale a pena, disse Tootsie Warhol, confiante na vitória dos candidatos democratas Joe Biden e Kamala Harris e de uma progressão do país em melhores condições, com a saída de Donald Trump da Presidência.

"Vamos ter a primeira vice-Presidente mulher da história da América. Espero e rezo", declarou.

Warhol recordou que teve um encontro de uma hora na Trump Tower com o empresário e fundador, na mesma semana em que Donald Trump se iria tornar Presidente, em 2017.

Enquanto mostrava uma fotografia em que veem Trump e Martin Luther King III, acrescentou: "Este sou eu quando não estou laranja".

Em 2017, dias antes da posse de Donald Trump como Presidente, o advogado tomou a decisão de "fazer mais", mas sem uma noção clara.

"Não sabia que me ia tornar uma pessoa laranja", afirmou.

Depois de várias pessoas dizerem a Tootsie Warhol que parecia Trump a falar, há um ano, o artista começou, por diversão, a vestir-se e comportar-se dessa maneira e sair para as ruas com diferentes cartazes.

Há um mês, a campanha de Warhol tornou-se diária e o cartaz de hoje diz "Vote Trump para fora".

Os Estados Unidos estão hoje a votar, a escolher entre o republicano Donald Trump e o democrata Joe Biden, depois de os votos antecipados terem chegado a cerca de 100 milhões por todo o país, uma dimensão inédita na história eleitoral do país.