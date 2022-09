"De coração partido", "orgulho" e "obrigado." As capas dos jornais britânicos após morte de Isabel II

Depois de mais de 70 anos de reinado, a rainha Isabel II morreu aos 96 anos e os tributos chegam de todo o mundo, incluindo da imprensa britânica.

Por TSF 09 Set, 2022 • 07:32

De todo o mundo, chegam tributos à rainha Isabel II, a monarca com o mais longo reinado na história do Reino Unido, e que morreu na quinta-feira, aos 96 anos. Os jornais britânicos enchem as primeiras páginas com palavras de emoção e muitas fotografias históricas.

"Os nossos corações estão partidos." A manchete do Daily Mail resume o sentimento dos britânicos com a morte da rainha. O jornal mostra uma fotografia de Isabel, ainda jovem, em 1952, e deixa uma pergunta: "Como encontrar as palavras?"

Do ano seguinte, no dia da coroação, é a imagem escolhida pelo The Guardian, com a legenda: "Rainha Isabel II 1926-2022."

A mesma fotografia está no The Times: "Uma vida ao serviço" é o titulo. O Times recorda também uma citação de Isabel: "Não vos posso dar leis, mas posso-vos dar todo o meu coração e devoção."

Já o Daily Telegraph opta por uma fotografia mais recente. O titulo é feito com uma frase de Isabel, depois dos ataques do 11 de Setembro, em Nova Iorque, que ganha agora novo sentido: "O luto é o preço que pagamos pelo amor." O Daily Express escolhe a mesma fotografia e escreve: "A nossa amada rainha está morta."

De amor fala também o The Sun. O jornal diz que os britânicos estão "orgulhosos" que Isabel tenha sido a rainha deles.

O Daily Star escreve que "a rainha cumpriu o dever" e o Daily Mirror faz manchete com uma única palavra: "Obrigado."

O i faz uma edição especial totalmente dedicada a Isabel II, com diversas reportagens e tributos. Já a manchete do Metro retrata a rainha, quando era mais nova, e escreve apenas "Isabel II 1926-2022".

Os britânicos acordam, esta sexta-feira, com um novo rei enquanto se despedem de Isabel II. Depois de mais de 70 anos de reinado, a soberana vai continuar a ser homenageada nas ruas e também no parlamento, em Londres. A Câmara dos Comuns do Reino Unido reúne-se numa sessão especial, que vai estender-se por dez horas para homenagear Isabel II. O filho Carlos, que é agora o novo rei, vai fazer a primeira comunicação ao país, depois da morte da mãe.