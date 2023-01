De grandes amigos a heróis que salvam vidas. As fotografias vencedoras do Dog Photography Awards

O concurso juntou mais de mil talentos de 50 países diferentes. Os fotógrafos apresentam a beleza natural dos cães em momentos de carinho, lazer e até de salvamento.

Por TSF 19 Jan, 2023 • 08:34

O concurso juntou mais de mil talentos de 50 países diferentes. Os fotógrafos apresentam a beleza natural dos cães em momentos de carinho, lazer e até de salvamento.

O Dog Photography Awards é um concurso anual de fotografia de cães que tem como objetivo promover talentos de todo o mundo. Na edição de 2022 concorreram 1400 participantes para as quatro categorias - Retrato e Paisagem, Ação, Estúdio e Donos e Cães -, das quais já são conhecidos os vencedores.

Entre as fotografias premiadas estão representados momentos de afeto e carinho, momentos de lazer com os donos e até momentos de heroísmo.

Dalia Fichmann alcançou o primeiro lugar na categoria de Retrato e Paisagem, retratando a importância dos cães no salvamento de vítimas de avalanches. "Para captar o momento em que o cão encontra a pessoa enterrada e escava através da neve, deitei-me com a câmara numa caverna de gelo pequena e escura e deixei que os cães me procurassem", afirma a fotógrafa suíça.

A competição anual é aberta a fotógrafos profissionais, amadores e estudantes de fotografia de todo o mundo. Para além do reconhecimento e divulgação pela comunicação social, os vencedores de cada categoria recebem prémios de 500 euros.

O painel de jurados foi composto por seis reconhecidos fotógrafos de cães - Audrey Bellot, Claudio Piccoli, Iza Łysoń, Heike Willers, Travis Patenaude e Anne Geier. Nesta edição, foram recebidas inscrições de 50 países diferentes.