De gravata com peixinhos, Boris apresenta acordo do Brexit como "banquete de Natal"

Boris Johnson considera que o acordo pós-Brexit alcançado esta quinta-feira entre o Reino Unido e a União Europeia é um "banquete de Natal" para os cidadãos britânicos. O primeiro-ministro do Reino Unido publicou, na última noite, nas suas redes sociais, um vídeo com uma mensagem de Natal onde se congratula pelo acordo comercial conseguido.

Trata-se de um documento de duas mil páginas, que implica a sua aprovação e aplicação com caráter provisório até dia 28 de fevereiro de 2021. A proposta em cima da mesa é particularmente relevantes quanto ao controlo de mercadorias, isenção de tarifas aduaneiras e ao complexo dossier das pescas. O acordo prevê um período de transição no domínio das pescas de cinco anos e meio, durante o qual as frotas europeias mantêm acesso às águas britânicas, mas abdicam de 25% das capturas.

Foi a aludir a este último ponto que, na Noite de Natal, Boris Johnson apareceu com um gravata cheia de desenhos de pequenos peixes, para deixar uma mensagem natalícia aos cidadãos britânicos. O primeiro-ministro do Reino Unido apresentou o volume de papéis que permitiu este acordo como uma prenda de Natal.

"Esta noite, na véspera de Natal, tenho um pequeno presente para quem procure alguma leitura para aquele momento sonolento depois da ceia de Natal. E aqui está ele!", anunciou Boris Johnson no vídeo.

"Boas notícias e grande felicidade, porque este é um acordo que dá certezas e confiança a gente de negócios, e a viajantes, e aos investidores no nosso país, a partir de 1 de janeiro. Um acordo com os nossos parceiros e amigos da União Europeia", referiu.

"Tínhamos anunciado que havia um acordo pronto a comer. Mas era só o aperitivo. Este é o verdadeiro banquete. Com muito peixe, já agora...", ironizou. "Acredito que será o inicio de uma feliz, estável e bem-sucedida parceria."

"Estas são as boas notícias de Bruxelas. Agora, venham as couves. Um feliz Natal para todos", concluiu.

Esta manhã, os embaixadores dos países-membros da União Europeia, em Bruxelas, vão ser informados sobre os detalhes de aplicação do acordo comercial pós-Brexit, que começará a ser aplicado dentro de uma semana.

O negociador chefe europeu, Michel Barnier, vai explicar os detalhes do acordo alcançado esta quinta-feira com o Reino Unido, numa reunião que começa pelas 9h30 (hora de Lisboa).

Do lado britânico, os deputados já disseram que ainda não viram o texto, e lembraram que só com o documento na mão podem discutir o assunto, na sessão no Parlamento britânico que está marcada para a próxima quarta-feira.