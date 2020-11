Depois de vários dias de indefinição e muitos tweets cheios de acusações, Donald Trump sai derrotado nas eleições presidenciais norte-americanas de 2020. O 45.º Presidente dos EUA reclamou até a reeleição, mas a votação no Estado da Pensilvânia acabou por colocar um fim às aspirações de Trump.

Mas quem é o homem que um dia disse que queria "tornar a América grande"?

Não consome álcool e diz nunca ter fumado na vida, mas é fã de fast food e acha que o exercício físico é um "desperdício de tempo". Mostra-se sempre animado e energético, mas afirma dormir apenas três a quatro horas por noite (qualquer semelhança com o homólogo português é pura coincidência). É descendente de imigrantes - e casou-se, por duas vezes, com mulheres que não são americanas - mas aplicou as mais agressivas leis anti-imigração nos Estados Unidos da América. A vida de Donald é uma contradição flagrante. O que diz, o que faz, o que é. Nada bate certo. Prova disso são as 141 vezes em que mudou de posição sobre 23 temas diferentes, só durante a campanha eleitoral para as presidenciais norte-americanas (o número é exato, a contagem foi feita pela NBC News).

Aos 74 anos, conta com muitos sucessos, (ainda mais) insucessos, polémicas, e, acima de tudo, surpresas. Esta é a existência contraditória de Donald Trump.

Uma infância militar

Nasceu a 14 de junho de 1946 no bairro nova-iorquino de Queens, nos Estados Unidos da América.

É o quarto de cinco irmãos, filhos de um empresário do ramo imobiliário descendente de imigrantes alemães (mas que afirmava ser sueco - uma narrativa que Donald manteve até à década de 1990 -, para evitar o sentimento "antialemão" vivido nos EUA após a Segunda Guerra Mundial) e de uma dona de casa imigrante escocesa.

Conta-se que sempre teve de lidar com um pai muito duro, motivo pelo qual, durante a adolescência, terá ingressado na academia militar - embora tenha escapado a integrar, de facto, o exército (conseguiu ser classificado como "inapto" para cumprir serviço militar, por problemas nos ossos, e livrou-se do combate na Guerra do Vietname).

Donald Trump, aos 18 anos, quando concluiu a academia militar © DR

Trump acabaria por formar-se em Economia na Wharton School da Universidade da Pensilvânia, depois de ter desistido da Fordham University. Quanto ao seu aproveitamento escolar, não podemos saber como era. Donald pôs o seu advogado a ameaçar com processos as instituições de ensino superior que frequentou, caso estas alguma vez divulgassem os seus registos académicos.

Um empresário (não tão) bem-sucedido

Donald era jovem, tinha 25 anos, quando tomou conta dos negócios imobiliários do pai. E revolucionou-os. Expandiu a empresa para o ramo da construção - especialmente de grandes projetos: hotéis, casinos, arranha-céus e campos de golfe. Mas a grande revolução foi, essencialmente, a promoção que fez do nome da família e que transformou numa super marca. Passou a haver "Trump" tudo: hotéis Trump, uma torre Trump - e até uma Universidade Trump! E todas haveriam de lhe trazer problemas...

Donald ganhou grande notoriedade com o projeto de renovação do famoso Commodore Hotel e a compra do icónico Plaza Hotel - que adquiriu com recurso a um empréstimo milionário de um consórcio de bancos. Dois anos depois, o hotel entrou na bancarrota e Trump acabaria por perdê-lo para investidores estrangeiros, que lá tiveram de ficar com as dívidas do negócio. O mesmo aconteceu com uma companhia aérea que comprou, com a qual não conseguiu ter lucro, e acabou por ter de vender à USAir.

Donald Trump, no "apogeu" da carreira de empresário © DR

Pode ter feito muito dinheiro, mas a verdade é que também perdeu bastante. As declarações de impostos de Trump de 1985 a 1994 mostram que, só neste período, perdeu 1,17 mil milhões de dólares, ao contrário daquilo que afirmava publicamente, exaltando sempre a "saúde" dos seus empreendimentos. E a situação não deverá ser muito diferente nos dias que correm, dado que, de acordo com a Forbes, em outubro deste ano Trump tinha dívidas no valor de mais de mil milhões de dólares.

Além dos problemas financeiros, os negócios de Donald trouxeram-lhe também problemas judiciais. Por exemplo, a tal "Universidade Trump", que era, na realidade, um programa de formação de empreendedorismo imobiliário, valeu a Trump uma acusação por se apropriar da designação "universidade" para um negócio - e dar a ideia errada de que se trava de uma instituição de ensino superior. Acabou por ser processado pelo estado de Nova Iorque por "defraudar os consumidores" e por ter de pagar uma indemnização de 25 milhões de dólares.

Apesar de ter sido construído todo um "mito do empresário bem-sucedido" em torno de Trump, a verdade é que grande parte dos seus empreendimentos deram para o torto, financeira e judicialmente: seis bancarrotas e cerca de 4 mil processos em tribunal, segundo o USA Today.

Uma estrela de reality tv

Donald adora as câmaras (as câmaras é que podem já não adorar assim tanto Donald... - especialmente a dos Representantes, mas isso é outra conversa). É o motivo pelo qual sempre fez tanta questão de publicitar e mediatizar os seus negócios. De aparecer. Ele e os seus grandes feitos. Daí para uma carreira no entretenimento, foi um saltinho.

Começou por juntar o útil ao agradável (para ele) e tornou-se produtor do concurso Miss Universo - que incluía também os concursos Miss USA e Miss Teen USA - na televisão, entre 1996 e 2015, o que lhe valeu uma desejada estrela na Calçada da Fama, em Hollywood (que, hoje em dia, é constantemente vandalizada).

Fez várias aparições em diversas séries de TV e filmes, como, por exemplo, as longas-metragens que nos entram pelo ecrã e nos fazem engasgar com o bolo-rei todos os natais - sim, falamos dos filmes do "Sozinho em Casa".

Trump foi também anfitrião de combates de box nos seus hotéis, o que depois evoluiria para uma forte participação no wrestling da WWE, presenteando-nos com tesourinhos como este.

Teve ainda um programa de rádio e foi comentador no canal de televisão Fox - muito conhecido pela sua cobertura noticiosa pró-Trump durante o seu mandato presidencial - e, pelo meio, comprou uma equipa de futebol americano, os New Jersey Generals, e tentou criar a sua própria corrida de ciclismo, a "Tour de Trump".

Mas o grande "boom" da carreira televisiva de Trump foi o reality show "The Apprentice", que surgiu em 2003 e deu origem, mais tarde, ao "The Celebrity Apprentice". No programa, produzido e apresentado pelo próprio Trump - e no qual popularizou o célebre "You're fired!" -, os concorrentes competiam por um lugar a trabalhar para Donald. Foi com este programa que desenvolveu a persona "bully", que casualmente transpõe para a vida real e para a competição política (os insultos aos seus opositores são a imagem de marca da campanha política de Trump. "Sleepy Joe", não é?).

Um homem de mulheres (e escândalos)

A primeira mulher de Donald Trump foi a modelo checa Ivana Zelníčková. Estiveram juntos 15 anos e tiveram três filhos: Donald Jr (nascido em 1977), Ivanka (em 1981) e Eric (em 1984) - agora, todos eles controversamente envolvidos nos negócios ou na governação política do pai. Donald e Ivana eram o chamado "power couple" da altura, com a esposa do empresário a participar ativamente na gestão dos casinos da família.

Donald Trump e a segunda mulher, Marla Maples, em 1994 © John Bazemore/AP

Ou Trump não gostou de ter a mulher tão envolvida no seu negócio ou então gostou demais de Marla Maples. O certo é que o casamento chegaria ao fim em 1992, após uma polémica infidelidade, que fez capas de revista. Trump traiu Ivana com Marla, com quem viria depois a ter uma filha, Tiffany Trump (nascida em 1993) e, mais tarde, casaria. Este segundo casamento seria, no entanto, sol de pouca dura, terminando seis anos depois, em 1999.

A terceira mulher de Trump é já bem conhecida. Trata-se da atual primeira-dama dos Estados Unidos, a ex-modelo eslovena Melania Knauss, com quem Trump casou em 2005. Fruto do casamento com Melania nasceu o último filho de Trump, Barron, em 2006.

Os casamentos polémicos convivem com vários escândalos sexuais. Trump foi, por diversas vezes, acusado de comportamentos sexuais predatórios (alguns deles, divulgados até em vídeo: quem não se lembra do famoso "grab 'em by the pussy"?). Até hoje, pelo menos 26 mulheres apontaram publicamente o dedo a Donald Trump por crimes sexuais (que vão desde o assédio à violação). Trump sempre negou todas as acusações.

Donald e Melania Trump, sua terceira mulher e atual primeira-dama dos EUA, em 2000 © AP

Uma entrada sorrateira na política

Também no campo da definição política, a contradição reina na vida de Trump. Pode ter sido eleito Presidente graças ao Partido Republicano, mas, ao longo da sua existência, Donald já mudou de ideias várias vezes... e até chegou mesmo a pertencer à sua atual oposição.

Verdade seja dita, acabou por onde começou (pelo menos, se considerarmos que esta incursão como Presidente será o fim da vida política de Trump). Essa forma retorcida de coerência ninguém lhe tira. Foi no Partido Republicano que começou por inscrever-se, em 1987. Em 1999, começa a sonhar com a cadeira presidencial e muda-se para o Partido Reformista, que, na altura, lhe pareceu a forma mais acessível de se candidatar. No entanto, acaba por desistir da corrida eleitoral, e essas eleições são vencidas pelo republicano George W. Bush.

Em 2001, muda de ideias e afilia-se ao Partido Democrata, hoje o seu grande alvo.

Donald Trump, com o seu antecessor na Casa Branca e o seu opositor nestas eleições, os democratas Barack Obama e Joe Biden © Paul J. Richards/AFP

Em 2009, volta a mudar de ideias e regressa ao Partido Republicano, pelo qual acabaria por anunciar a candidatura à presidência, em 2015.

Inicialmente, a candidatura não foi levada a sério pela oposição nem pelos analistas políticos, mas este rapidamente começou a subir nas sondagens e a mostrar que era um candidato com real potencial para dar luta à democrata Hillary Clinton. O grande lema da campanha foi a construção de um muro na fronteira com o México - e fazer o próprio México pagá-lo -, uma promessa que ainda hoje está por cumprir.

Uma presidência controversa

Contra todas as previsões, todas as sondagens, Donald Trump bateu Hillary Clinton, a favorita à vitória, nas eleições presidenciais de 2016. Ganhou graças ao colégio eleitoral, apesar de ter tido menos votos populares do que Clinton. Tornou-se no 45.º Presidente dos Estados Unidos da América.

Donald Trump durante o debate presidencial contra Hillary Clinton, nas eleições de 2016 © Robyn Beck/AFP

Foi o primeiro Presidente a ser eleito sem qualquer experiência anterior em cargos governativos ou militares. Foi também o Presidente mais velho alguma vez eleito para um primeiro mandato (tinha 70 anos, na altura) e o primeiro Presidente norte-americano bilionário.

O mandato de Trump enquanto Presidente foi tudo menos consensual. Foi considerado um Presidente populista, protecionista, isolacionista e nacionalista.

Ficou conhecido também por, frequentemente, optar por contrariar os factos reais. Segundo uma contagem feita pelo The Post, até 27 de agosto, deste ano, tinha afirmado 22.247 vezes "factos alternativos" (que é como quem diz "mentiras") durante a sua presidência.

Ironicamente (já que se serviu deles para chegar à posição que ocupa), o constante ataque aos média foi outro dos traços marcantes do seu mandato que agora chega ao fim. Descredibilizava constantemente a informação divulgada pelos meios de comunicação social e classificava como "fake news" todas aquelas que o mostravam sob uma luz menos positiva.

Apesar de ter passado um em cada cinco dias da sua presidência, no último ano, a jogar golfe, segundo dados da CNN, Trump teve tempo para legislar. E para legislar de forma controversa. Estes quatro anos de Trump foram, de resto, palco para muitas medidas que suscitaram grande contestação. Só para nomear algumas: proibiu a entrada nos EUA aos cidadãos de um conjunto de países muçulmanos; abandonou o Acordo de Paris para combater as alterações climáticas; abandonou o acordo nuclear com o Irão; começou uma guerra financeira com a China (aplicando taxas à importação); moveu a embaixada dos EUA em Israel para Jerusalém; aproximou-se do líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un (mas não chegou a qualquer acordo para a desnuclearização do país); desvalorizou a ameaça da pandemia de Covid-19, ignorando as recomendações das autoridades de saúde e promovendo falsa informação sobre alegadas "curas" - acabando o próprio hospitalizado, depois de contrair o novo coronavírus; posicionou-se contra a regulação da compra de armas e a favor da pena de morte (durante a sua presidência, houve mais execuções de condenados do que em todas as presidências juntas desde 1963, de acordo com a agência Reuters) e separou crianças e pais que migraram ilegalmente para os EUA.

Trump durante a campanha eleitoral para o segundo mandata como Presidente dos EUA © Mandel Ngan/AFP

Trump tem sido uma espécie de "tábua de salvação" da extrema-direita nos Estados Unidos. Ao recusar-se a condenar os grupos racistas e supremacistas, conseguiu um apoio massivo da ala extremista no país. Uma tendência que entrou em choque direto com o movimento Black Lives Matter - decorrente do assassinato de um afro-americano, George Floyd, as mãos da polícia norte-americana, durante a presidência Trump. Donald incitou a polícia a responder violentamente a quem protestava nas ruas contra a injustiça racial nos Estados Unidos da América. Aqui, destacam-se dois episódios: quando Trump fez a polícia usar gás pimenta para dispersar os manifestantes, para que ele pudesse tirar uma fotografia a agarrar a bíblia em frente a uma igreja, e, quando, alegadamente, se escondeu no "bunker" da Casa Branca, ao perceber que havia protestos à porta da mesma.

Também as suspeitas de mão criminosa assombraram este mandato. Uma investigação conduzida pelo antigo diretor do FBI, Robert Mueller, concluiu que a campanha de Trump encorajou a interferência russa nas eleições presidenciais de 2016, embora não tenham sido encontradas provas suficientes para acusar o Presidente norte-americano. Trump foi ainda investigado por obstrução à justiça, sem, mais uma vez, chegar a ser acusado

As primeiras consequências políticas para Trump ameaçaram surgir quando este pediu à Ucrânia que investigasse os "podres" do adversário Joe Biden, em troca de vantagens políticas. O resultado foi uma ordem de destituição aprovada pela Câmara dos Representantes, por abuso de poder e obstrução ao Congresso, no ano passado. Mas até essa possibilidade se desvaneceu. O Senado acabaria por ilibar o Presidente.

Recentemente, com a aproximação do ato eleitoral, Trump voltou a gerar polémica, ao expressar várias vezes a ideia de que as eleições de 2020 poderiam ser "manipuladas", afirmando, sem qualquer evidência, que o voto por correio era uma forma de produzir fraude eleitoral. As "línguas democratas" diriam que estes "receios" de Trump se devem ao facto de estudos revelarem que o eleitorado democrata é tendencialmente mais propenso a votar por correio do que o eleitorado republicano. Certo é que, quando a Casa dos Representantes quis aumentar o financiamento do serviço de correios norte-americano, para este ter capacidade de resposta durante estas eleições, Trump impediu que avançasse.