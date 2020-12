Por Rita Carvalho Pereira 09 Dezembro, 2020 • 13:25 Partilhar este artigo Facebook

Monumentos altos de pedra, esculturas gigantes, que têm aparecido misteriosamente um pouco por todo o mundo. Primeiro, no estado norte-americano do Utah. Depois, na Califórnia, na Roménia, na ilha britânica de Wight e, de acordo com os últimos relatos, na Holanda, na Alemanha, Bélgica e até em Espanha. Estes monólitos aparecem rapidamente, alguns com apenas 24 horas de distância entre cada um, e muitos têm desaparecido quase com a mesma rapidez.

Naturalmente, não tardou até que começassem a espalhar-se rumores de que os monumentos de pedra são obra de extraterrestres à procura de estabelecer contacto com o nosso planeta.

No entanto, a internet está já demasiado cínica para acreditar em histórias de "aliens" e rapidamente gerou uma lista infindável de outras teorias "mais plausíveis" sobre o nascimento destes monólitos. Uma das mais populares é que se trata de uma jogada de publicidade a uma futura temporada de uma série televisiva da plataforma de streaming Netflix, "Black Mirror".

São muitos os internautas que, no Twitter, teorizaram que estas esculturas metálicas estão relacionadas com a popular série de ficção científica.

Parte do mistério está, no entanto, a começar a resolver-se (e não, a solução não está nos ETs nem em séries distópicas).

De acordo com análises feitas a alguns dos monólitos expostos, estes geralmente estão fixados num pedestal de madeira e são revestidos a plástico espelhado ou vidro sintético - matérias bens terrestres, para que conste.

Agora, um coletivo norte-americano chamado "The Most Famoust Artist" ("O Artista Mais Famoso") veio dar pistas de que poderá estar por trás das colunas erguidas no Utah e na Califórnia. O coletivo de artistas está a transformar o fenómeno numa ideia de negócio rentável, vendendo réplicas dos monólitos por 45000 dólares (cerca de 37 mil euros).

"Eu não criei o monólito, mas eu também não não-criei o monólito", disse Matty Mo, fundador do coletivo artístico, num direto no Instagram, citado pelo Insider. "Eu sou tanto o criador como o tipo que está a capitalizar em resultado da propagação do mito", afirmou.

Questionado diretamente pela publicação sobre a autoria das peças que apareceram misteriosamente, o artista respondeu: "Sim, eu posso confirmar que instalámos monólitos", acrescentando que, por razões legais, não podia dar mais pormenores.

O coletivo "The Most Famous Artist" é já conhecido por outras anteriores experiências polémicas, como, por exemplo, o famoso sinal de "Hollyweed" (uma partida em que foram trocadas as letras do icónico sinal de Hollywood, em Los Angeles), da autoria de um dos seus colaboradores.

Mas a saga está longe de ficar por aqui. Entretanto, um grupo de outros quatro artistas já veio reclamar a autoria de pelo menos o monólito que apareceu na Califórnia, depois de ter visto os monólitos do Utah e da Roménia. O grupo partilhou até um vídeo no YouTube do momento em que o monólito foi reerguido (após ter desaparecido).

"Nós queríamos que fosse uma espécie de arte de guerrilha. Mas quando foi retirado do sítio de forma maliciosa, decidimos que íamos repô-lo", disseram, em declarações ao The New York Times.

O mistério e a controvérsia acerca do autor original do fenómeno mantêm-se. O primeiro monólito foi encontrado a 18 de novembro, por biólogos que se estavam a trabalhar no local e que o avistaram a partir de um helicóptero. O monólito encontrava-se muito afastado de quaisquer habitações ou estradas e acredita-se que terá estado naquela localização, passando despercebido, desde o verão de 2016. Desapareceu na noite de 27 de novembro deste ano.