De "Parasitas" a Eminem: fez-se história em Hollywood

O filme sul-coreano de Bong Joon-ho foi o grande vencedor da noite dos Óscares. É a primeira vez que um filme em língua não-inglesa vence a principal categoria dos prémios da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood.

Fez-se história em Hollywood. Pela primeira vez, em 92 anos, um filme em língua estrangeira venceu o Óscar para Melhor Filme, o prémio mais importante da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood. "Parasitas", um filme sul-coreano realizado por Bong Joon-ho foi o grande vencedor da noite, ao conquistar quatro Óscares, numa noite em que houve "gritos" pela igualdade e diversidade.

A título individual, a Academia de Hollywood premiou Joaquin Phoenix, pelo papel que protagonizou em "Joker". O ator nascido em Porto Rico já tinha recebido o Bafta e um Globo de Ouro. Era dos favoritos e levou para casa a estatueta de Melhor Ator. Num dos discursos mais longos da noite, Joaquin Phoenix quis deixar uma mensagem inclusiva.

"Muitos de nós somos culpados de uma visão do mundo egocêntrica e acreditamos que somos o centro do universo. Entramos no mundo natural e o roubamos os seus recursos", disse.

Num dos prémios mais renhidos, estavam, lado a lado, várias atrizes. Entre Scarlett Johansson e Cynthia Erivo, a escolha da Academia recaiu pela interpretação de Renée Zellweger em "Judy".

Mas a noite começou com uma estreia, ainda que a título pessoal. Brad Pitt arrecadou a estatueta de Melhor Ator secundário, pelo papel em "Era Uma Vez em... Hollywood", de Quentin Tarantino. Foi o segundo da carreira: o ator já tinha vencido um Óscar pela produção de "12 Anos Escravo".

Num pequeno discurso, Brad Pitt agradeceu à Academia pela "grande honra". Mais tarde, nos bastidores revelou que vai fazer uma pausa e pensar em novos projetos. "Está na hora de desaparecer por um bocado e voltar a fazer coisas", disse.

Já a interpretação de Laura Dern, em "Marriage Story" deu-lhe o Óscar de Melhor Atriz secundária. Apesar do filme retratar o início de um divórcio, a atriz norte-americana dedicou os prémios ao amor sem fim que tem pelos pais. Esta foi também a primeira vez que Laura Dern foi distinguida com um Óscar, ao fim de três nomeações.

À partida para estes Óscares, "1917" de Sam Mendes contava com várias nomeações. Venceu a estatueta dourada em categorias como Melhor mistura de som, Melhor fotografia e o Óscar de Efeitos Visuais.

A noite de "Parasitas"

É preciso recuar 67 anos para encontrar uma noite idêntica. Foi em 1953 que Walt Disney subiu ao palco para receber quatro estatuetas. Foi isso que aconteceu ao realizador do filme sul-coreano em 2020: Bong Joon-ho recebeu, além do Melhor Filme, outras três estatuetas douradas: Melhor Argumento Original, Melhor Filme Internacional e Melhor Realizador.

O cineasta, que figurava ao lado de nomeados como Quentin Tarantino ou Martin Scorsese, quis partilhar o Óscar com os colegas de profissão. Num discurso com recurso a uma tradutora, Joon-ho quis homenagear Scorsese, que recebeu uma ovação.

O realizador mostrava-se incrédulo com o que estava acontecer e a certa altura assumiu que só queria uma bebida e festejar o que já tinha vencido.

A música de Elton John, Eminem e Billie Eilish

A 92.ª Cerimónia dos Óscares ficou marcada por várias surpresas a nível musical. Um dos momentos da noite foi quando surgiu em palco o rapper Eminem a interpretar "Loose Yourself", do filme 8 mile de 2002. Nesse ano, o rapper venceu o Óscar, mas não apareceu na cerimónia. Dezoito anos depois, redimiu-se.

A Melhor Canção Original em 2020 foi para um veterano que também um "act" em palco. Elton John, com "(I'm Gonna) Love Me Again", do filme "Rocketman" venceu o segundo Óscar da carreira. A música foi escrita por Bernie Taupin, que, ao receber a estatueta, realçou a parceria que teve com o músico britânico nos últimos 50 anos. Foi a segunda vez que Elton John recebe um Óscar - o primeiro foi em 1995, com o tema "Can You Feel The Love Tonight", do filme Rei Leão.

Num momento mais calmo e de homenagem aos artistas que faleceram no último ano, surgiu uma das jovens mais promissoras do momento. Billie Eilish surpreendeu ao interpretar o tema "Yesterday", dos Beatles.

Obamas: da Casa Branca para os Óscares

Foi uma das curiosidades da noite. "A Fábrica Americana", da autoria da produtora de Michelle e Barack Obama venceu o Óscar de Melhor Documentário. A longa-metragem retrata a chegada da tecnologia chinesa a território norte-americano.