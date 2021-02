Defeito em acelerador pode ter levado avião a despenhar-se na Indonésia

Destroços do avião © Mast Irham/EPA

Um defeito no acelerador automático pode ter causado a perda do controlo pelos pilotos do avião da Sriwijaya Air que se despenhou no Mar de Java em janeiro, disseram os investigadores indonésios.

Os investigadores do Comité Nacional de Segurança dos Transportes da Indonésia disseram que ainda estão a tentar entender o motivo de o avião ter caído na água minutos depois de descolar de Jacarta a 9 de janeiro, matando as 62 pessoas a bordo.

O investigador principal, Nurcahyo Utomo, disse que a alavanca do acelerador do motor esquerdo reduziu a sua potência pouco antes de o avião mergulhar no mar.

Nurcahyo Utomo afirmou que os pilotos de voos anteriores relataram problemas com o sistema de aceleração automática do avião, que tinha 26 anos.

O Boeing 737-500 da Sriwijaya Air despenhou-se no Mar de Java depois de ter descolado do Aeroporto Internacional Sukarno-Hata, em Jacarta, com destino a Pontianak, capital do Bornéu Ocidental, no dia 09 de janeiro.

De acordo com os registos de voo, encontravam-se a bordo 50 passageiros, incluindo três bebés e outros sete menores, e 12 tripulantes, todos de nacionalidade indonésia.