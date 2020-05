Defesa de Moro pede divulgação de vídeo que pode incriminar Bolsonaro

Sergio Moro e Jair Bolsonaro © Evaristo Sá/AFP

O vídeo em causa diz respeito a uma reunião do Presidente Jair Bolsonaro com um grupo de ministros, gravado na sede da Presidência, em Brasília, e analisado no âmbito de uma investigação que tenta determinar se o chefe de Estado incorreu em algum crime, como Sergio Moro insinuou, após ter renunciado ao Governo por essas supostas "interferências"

Segundo o advogado Rodrigo Sánchez Rios, que representa Moro, o vídeo "confirma integralmente" as suspeitas lançadas pelo ex-juiz da operação 'Lava Jato' em relação a Bolsonaro, motivo pelo qual considera ser de "extrema relevância" que o seu conteúdo, até agora sob sigilo, seja divulgado.

A reunião ministerial em causa ocorreu a 22 de abril, dois dias antes da renúncia de Moro, quando denunciou "pressões inaceitáveis" por Bolsonaro em relação à Polícia Federal, um órgão autónomo subordinado ao Judiciário, embora o seu diretor seja nomeado pelo Presidente da República.

"O Presidente disse-me, mais de uma vez, expressamente, que ele queria ter uma pessoa do contacto pessoal dele [para quem] ele pudesse ligar, [de quem] ele pudesse colher informações, [com quem] ele pudesse colher relatórios de inteligência. Seja o diretor [da Polícia Federal], seja um superintendente", declarou Sergio Moro, ao anunciar a sua demissão.

Na ocasião da renúncia de Moro, o diretor da Polícia Federal, Mauricio Valeixo, foi demitido e substituído pelo comissário Alexandre Ramagem, que mantém laços de amizade com a família Bolsonaro.

Devido a essa proximidade, a nomeação de Ramagem foi anulada por um juiz do Supremo Tribunal Federal (STF), tendo Bolsonaro nomeado para o cargo Ronaldo Souza, considerado um homem próximo desse comissário.

Uma das primeiras decisões de Souza como diretor da Polícia Federal foi demitir o superintendente do Rio de Janeiro, Carlos Henrique Oliveira, tendo Bolsonaro informado que passará a ocupar o cargo de vice-diretor nacional desse órgão autónomo.

As insinuações de Moro levaram a Procuradoria-Geral da República a abrir uma investigação sobre a conduta do Presidente, que está a ser realizada sob a supervisão do juiz do Supremo Tribunal Celso de Mello.

No âmbito dessa investigação, estavam agendadas para a tarde de hoje as audições dos ministros da Casa Civil, Walter Braga Neto, da Segurança Institucional, Augusto Heleno, e da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos.

Segundo Moro, três ministros participaram na reunião com Bolsonaro, que foi gravada em vídeo, e que a sua defesa pede agora que seja tornada pública.

Na tarde de hoje, Jair Bolsonaro afirmou aos jornalistas, em Brasília, que apoia que seja retirado o sigilo do vídeo, e que seja divulgado "tudo o que seja de interesse para o inquérito". Contudo, negou que tenha mencionado a Polícia Federal ao longo da reunião.

"Tudo o que for de interesse para o inquérito, apoio que seja retirado o sigilo. Em nenhum momento do vídeo eu falo em Polícia Federal, em superintendente", indicou.

"Espero que as questões de segurança e soberania nacional não se tornem públicas porque isso prejudicaria muito a economia nacional", avaliou ainda Bolsonaro.

O senador Randolfe Rodrigues, do partido Rede, enviou também uma petição ao juiz Celso de Mello, pedindo a quebra de sigilo do vídeo da reunião ministerial do dia 22 de abril.