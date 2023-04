Degelo na Antártida próximo de registos recorde

O relatório baseia-se em análises geradas por computador, utilizando milhares de milhões de medições de satélites, navios, aviões e estações meteorológicas © Bianca Benini/Unsplash

O passado mês de março foi o segundo mais quente de sempre registado no planeta Terra, levando o degelo na Antártida a ficar próximo de registos recorde, avança, esta quinta-feira, a agência de monitorização climática da União Europeia.

"O mês foi o segundo mais quente a nível mundial", empatado com os meses de março de 2017, 2019 e 2020, revelou o Serviço de Alterações Climáticas de Copérnico, citado pela AFP. O março mais quente de que há registo foi em 2016.

Este relatório baseia-se em análises geradas por computador, utilizando milhares de milhões de medições de satélites, navios, aviões e estações meteorológicas em todo o mundo, e concluiu que as temperaturas estiveram acima da média no Sul e Centro da Europa e abaixo da média na maior parte do Norte da Europa. Em contrapartida esteve muito mais frio do que o costume em grande parte da África do Norte, sudoeste da Rússia, Ásia, nordeste da América do Norte e América do Sul - incluindo a Argentina, Austrália e Antártida costeira.

Segundo o Copérnico, a extensão de gelo no mar da Antártida foi a segunda mais baixa durante o mês de março, tendo por base os registos de satélite dos últimos 45 anos. Está 28% abaixo da média e atingiu também em média, 3,2 milhões de quilómetros quadrados, ou seja, 1,2 milhões de quilómetros quadrados abaixo da média.

Entretanto, no norte, a extensão de gelo no mar Ártico esteve 4% abaixo da média e foi a quarta mais baixa de sempre em março, embora as concentrações estivessem acima da média no mar da Gronelândia. À medida que as temperaturas aumentam globalmente devido às alterações climáticas causadas pelos humanos, os dados do Serviço de Alterações Climáticas de Copérnico mostram que os últimos oito anos foram os mais quentes de que há registo.