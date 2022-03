"Deliberadamente a cometer crimes de guerra." Portuguesa do TPI acredita que Putin terá de responder na Justiça

O procurador-geral do TPI revelou que já iniciou a recolha de provas sobre alegados "crimes de guerra" e "crimes contra a humanidade" na Ucrânia © Sergey Bobok/AFP

Por Carolina Quaresma com Guilhermina Sousa 03 Março, 2022 • 09:55 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Depois do Tribunal Penal Internacional (TPI) ter anunciado que está a recolher provas sobre a existência de crimes de guerra e crimes contra a Humanidade cometidos pelos russos na Ucrânia, Anabela Alves, jurista portuguesa no TPI, em Haia, afirma, sem margem para dúvida, que os russos estão a cometer crimes de guerra porque estão a bombardear alvos civis.

"Já se vê os crimes a serem cometidos. O facto de estarem, deliberadamente, a bombardear hospitais é um crime de guerra e, portanto, viola o direito internacional humanitário. Pelos relatórios que estão a sair da Ucrânia, eles estão deliberadamente não só a bombardear escolas e jardins-de-infância, mas também estão a marcar os telhados de zonas residenciais, onde sabem que há civis. Portanto, eles estão deliberadamente a cometer crimes de guerra", afirma, em declarações à TSF.

Ouça aqui, na íntegra, a entrevista da jornalista Guilhermina Sousa com a jurista portuguesa do TPI, Anabela Alves 00:00 00:00

A jurista portuguesa, que há mais de 20 anos trabalha no TPI, confia que, mais ou cedo ou mais tarde, Vladimir Putin vai ter de responder sobre o que se está a passar.

"A Justiça pode demorar um bocadinho, mas acaba por vencer. Eu acredito assim e sempre acreditei assim. São mais de 20 anos a trabalhar nesta área. A força que ele tem à volta dele e que lhe dá este impulso de homem louco vai enfraquecer", garante.

Neste momento em que está em curso a guerra na Ucrânia, Anabela Alves recorda um outro caso, que envolveu o julgamento, em Haia, de Slobodan Milosevic. A jurista portuguesa esteve frente a frente com o antigo presidente da Sérvia e ainda hoje é difícil recordar esses momentos.

"É uma pessoa, como o Putin, sem empatia nenhuma, sem Humanidade nenhuma", diz, sublinhando, no entanto, que "foi surpreendente".

"Ele era um homem extremamente inteligente, tanto que ele estava preparado na sala de audiência, ele conhecia cada vítima e cada testemunho. Para mim, ainda é complexo. Como é que uma pessoa aparentemente normal consegue cometer tamanha monstruosidade e não ter empatia pelas crianças, mulheres e homens."

O procurador-geral do TPI revelou, esta quinta-feira, que já iniciou a recolha de provas sobre alegados "crimes de guerra" e "crimes contra a humanidade" na Ucrânia depois de receber informações por parte de 39 países, incluindo Portugal.

Karim Khan explicou, em comunicado, que 39 países encaminharam para o TPI informações sobre a situação na Ucrânia.

"Estas comunicações permitem ao meu gabinete prosseguir com a abertura de uma investigação sobre a situação na Ucrânia a partir de 21 de novembro de 2013", pode ler-se no comunicado divulgado no site oficial do TPI.

Karim Khan esclareceu que estas comunicações abrangem "quaisquer alegações passadas e presentes de crimes de guerra, crimes contra a humanidade ou genocídio cometidos em qualquer parte do território da Ucrânia por qualquer pessoa".

ACOMPANHE AQUI TUDO SOBRE O CONFLITO ENTRE A RÚSSIA E A UCRÂNIA