Democrata Ocasio-Cortez reeleita para o Congresso norte-americano

A congressista democrata norte-americana Alexandria Ocasio-Cortez foi reeleita esta terça-feira para o Congresso dos Estados Unidos da América em Nova Iorque com uma ampla margem de vitória.

De acordo com os números divulgados pela Comissão Eleitoral do estado às 22h30 locais (03h30 de quarta-feira em Lisboa), Ocasio-Cortez, de 31 anos, teve 66% dos votos, enquanto o seu rival, o republicano católico John C. Cummings, de 60 anos, recebeu quase 29% dos cerca de 131.000 votos contados até àquela hora no 14.º distrito, que inclui o Bronx e Queens.

"Obrigada, Bronx e Queens, por me reelegerem para o Congresso apesar dos milhões gastos contra nós e obrigado por acreditarem em mim para vos representar mais uma vez", disse a política, através da sua conta na rede social Twitter.

"Servir NY 14 e lutar pelas famílias da classe trabalhadora no Congresso tem sido a maior honra, privilégio e responsabilidade da minha vida", acrescentou ela.

Oito outras figuras progressistas do Partido Democrata venceram esta noite com facilidade, de acordo com os resultados parciais das eleições federais e estaduais para Nova Iorque, incluindo quatro mulheres que concorrem à reeleição: as senadoras Alessandra Biaggi, Jessica Ramos e Julia Salazar, e a deputada Catalina Cruz.

Os outros quatro democratas que se espera que tenham acesso às instituições através de uma votação significativamente superior aos seus rivais são Jamaal Bowman, candidato ao 16.º Congresso; Jabari Brisport, para o 24º Senado Estatal; Zohran Kwame Mamdani, para a 36.ª Assembleia Estatal; e Phara Souffrant Forrest, também para a 57.ª Assembleia Estatal.

Nesta eleição, o candidato democrata à Casa Branca, Joe Biden, já garantiu pelo menos 131 lugares no Colégio Eleitoral, contra 99 para o Presidente, Donald Trump, com um objetivo de 270, de acordo com as projeções dos principais meios de comunicação social.

Para além de elegerem o presidente, os americanos estão a escolher os 435 membros da Câmara dos Representantes na terça-feira e a renovar um terço dos 100 lugares no Senado.