Democratas conservam na Pensilvânia os três lugares ao Congresso mais disputados

Os democratas venceram na Pennsylvania as três corridas mais competitivas em disputa, pelo que o Estado envia para Washington uma delegação de nove democratas e oito republicanos para se sentarem no Congresso nos próximos dois anos.

Susan Wild em Allentown e Matt Cartwright em Scranton derrotaram ambos os seus adversários republicanos por curta margem numa repetição dos mesmos combates há dois anos, e Chris Deluzio conseguiu manter os eleitores do seu antecessor, Conor Lamb, quando tudo apontava para o que o empresário republicado Jeremy Shaffer viesse a ser eleito.

Wild foi eleito pela terceira vez ao derrotar Lisa Scheller, uma republicana que dirige uma indústria manufatureira e Cartwright manteve o seu lugar ao derrotar Jim Bognet, um ativista conservador e antigo funcionário da administração Trump.

Tal como aconteceu em todo o país, as campanhas dos democratas na Pensilvânia foram marcadas pelo apelo ao direito ao aborto e as dos republicanos assentaram nas críticas à condução da economia do país, espelhada nos níveis históricos da inflação.

Numa outra corrida no mesmo estado, em Pittsburgh, a deputada estadual democrata Summer Lee derrotou o republicano Mike Doyle e irá ocupar o lugar no Congresso deixado desocupado com a reforma do democrata Mike Doyle. Os nomes idênticos foram fonte de alguma perplexidade durante a campanha, que o republicano tentou desfazer usando a 'hashtag' #TheRightMike.

A delegação de delegados ao Congresso pela Pensilvânia foi alterada por duas vezes nos últimos anos - primeiro por causa de um processo judicial e depois em resultado do Censos de 2020. O Estado perdeu este ano um lugar no Congresso devido a um crescimento populacional anémico.

Noutros círculos eleitorais do Estado, dois delegados republicados ao Congresso em funções não enfrentaram qualquer oposição nestas eleições. São os casos de Guy Reschenthaler, a sul de Pittsburgh, e de John Joyce, num distrito em expansão que se estende de Gettysburg a Johnstown. Onze outros incumbentes estão igualmente de regresso ao Congresso.

Com a contagem ainda a decorrer, os Republicanos somam 48 lugares no Senado, os mesmos que os Democratas, com quatro lugares na câmara alta em disputa, um dos quais, no Alasca, sem hipóteses para os Democratas.

Em aberto estão os estados do Nevada e Arizona, enquanto na Geórgia decorrerão novamente a eleições em dezembro para nomear um senador para o Congresso, depois de nenhum dos candidatos ter atingido a marca de 50%, informou hoje a imprensa norte-americana, num local que pode ser decisivo para determinar a maioria na câmara alta do Congresso.

Para manter o controlo do Senado, os Democratas terão de ganhar pelo menos duas destas três corridas, perfazendo 50 dos 100 lugares, os mesmos que tinham antes destas eleições.

Para a Câmara dos Representantes, segundo as projeções de vários 'media' norte-americanos, os Republicanos estão neste momento com uma vantagem de 200 lugares contra 174 dos Democratas.

Para chegar à maioria, os Republicanos precisam de conquistar mais 18 lugares, de 61 ainda em disputa.