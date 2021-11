Com o mar pelos joelhos, ministro de Tuvalu alerta para o risco de o país desaparecer

O alerta chega numa altura em que os líderes regionais insistem em ações mais agressivas © Rachid Oucharia/Unsplash

Simon Kofe, ministro dos Negócios Estrangeiros de Tuvalu, gravou um discurso para a COP26, a cimeira da ONU sobre as alterações climáticas, em que aparece com a água do mar até aos joelhos para alertar para os riscos que corre o seu país, formado por um conjunto de nove ilhas no Pacífico, com as alterações climáticas e a consequente subida do nível da água do mar.

Imagens de Simon Kofe de pé, de fato e gravata no mar, foram amplamente partilhadas nas redes sociais, chamando as atenções para a luta de Tuvalu contra a subida do nível do mar.

"A declaração junta-se ao cenário da COP26, com situações reais que Tuvalu enfrenta devido ao impacto das alterações climáticas, subida do nível do mar e destaca a ação ousada que o país está a tomar para abordar as questões muito prementes da mobilidade humana no âmbito das alterações climáticas", explicou Simon Kofe na mensagem em vídeo, citado pelo The Guardian.

O discurso foi filmado pelo canal de televisão público TVBC, no extremo de Fongafale, o ilhéu principal da capital Funafuti. Deverá ser exibido na cimeira do clima na terça-feira e chega numa altura em que os líderes regionais insistem em ações mais agressivas para limitar o impacto das alterações climáticas.

Muitos dos países que mais poluem prometeram intensificar os seus cortes de emissões de carbono nas próximas décadas, com alguns a apontarem para emissões líquidas de carbono zero até 2050. No entanto, os líderes das ilhas do Pacífico exigiram medidas imediatas, salientando que a própria sobrevivência dos seus países está em jogo.