"Depois da guerra, vai levar muito tempo a construir uma democracia adequada na Ucrânia"

Não está otimista sobre o futuro do governo Biden e sobre o estado de saúde da democracia americana, "muito mais frágil" do ponto de vista institucional e constitucional, "do que o público imagina". Viveu na Ucrânia junto à fronteira com a Hungria (país onde residiu e trabalhou largos anos, nomeadamente na Universidade Central Europeia, mandada encerrar pelo governo de Viktor Orbán) e estudou a sua constituição. Kim Lane Scheppele e os cinco meses de guerra na Ucrânia. Entrevista na TSF (na íntegra, no ar, este domingo, depois das duas da tarde).

"Bem, isto vai ser uma guerra terrível, já é uma guerra terrível. Assim, basicamente, o que aprendemos é que os militares russos só podem ganhar uma guerra bombardeando cidades até que fiquem em escombros, e depois entrando e governando os escombros. Sabe, os militares russos são incompetentes, as suas armas não são sofisticadas, e as suas forças militares não são bem treinadas. Esta vai ser uma longa e dura guerra de atrito, como se diz, onde a Rússia vai continuar a bombardear cidades e a tentar avançar centímetro a centímetro. E, se a Ucrânia conseguir obter as armas, poderá ser capaz de empurrar a Rússia um pouco para trás. Mas neste momento, não vejo nenhum dos lados... quer dizer, certamente Zelensky diz que não vai comprometer-se a perder território. E Putin não está a recuar...

E ambos têm eleições de ambos nos próximos anos...

E ambos têm eleições. Ambos têm de responder aos seus públicos. Putin tem um tempo mais fácil, porque controla os meios de comunicação social, tanto quanto se pode ver pelos meios de comunicação social russos, a Rússia está a ir bem na Guerra. Eu vejo televisão russa, compreendo russo, e você ficaria espantado! Eles não relatam as baixas ou a destruição. Tenho a certeza de que também estamos a receber do nosso lado uma imagem bastante cor-de-rosa dos militares ucranianos. Por isso, há mais um nevoeiro. Mas o que está a acontecer na Rússia não é sequer nevoeiro. É apenas um blackout total de notícias reais. Portanto, é mais fácil para Putin controlar a sua população quando ele controla as notícias. E Zelensky... sabe, lutar no seu próprio território, pelas suas próprias casas, é algo que realmente aumenta a moral e Zelensky tem-se revelado um líder notável. E não é apenas Zelensky, quer dizer, ele tem uma equipa inteira à sua volta. O tipo de mensagem de relações públicas tem sido muito disciplinado. Os ucranianos têm sido espantosos em consertar tudo o que a guerra destrói. Por isso, a Ucrânia está realmente a mostrar-se um país tremendamente engenhoso, determinado e concentrado, e é por isso que a UE os convidou a aderir. O problema é que, quando esta guerra terminar..., ora bem, já antes dela a Ucrânia tinha corrupção, podridão institucional, quer dizer, a Ucrânia não era uma democracia em boa situação. Acontece que elegeram Zelensky com uma votação esmagadora. Assim, o povo ucraniano apoiou a reforma democrática. Mas quando a guerra acabar, vai levar muito tempo a construir uma democracia adequada na Ucrânia. Têm corrupção no sistema judicial, corrupção no Ministério Público, instituições independentes que foram capturadas. Trata-se de um verdadeiro desafio. Sabe, o que espero é que quando a guerra acabar, esta liderança de Zelensky tenha ganho uma espécie de estatura moral que lhe permita fazer as mudanças que terá de fazer para tornar a Ucrânia apta a aderir à UE.

E o chamado Ocidente, quer dizer, os EUA e a UE, principalmente, têm vindo a desenvolver a abordagem mais adequada? É muito mais baseada no apoio militar do que nos esforços diplomáticos para pôr fim ao conflito...

Bem, é difícil ter esforços diplomáticos para travar o conflito depois do que aconteceu da última vez. Portanto, se bem se lembra, esta guerra já dura há muito tempo. Portanto, a Rússia...

Há oito anos..

E houve tiroteios e combates durante todos os oito anos. Houve umas tréguas mediadas pela França e Alemanha, o chamado acordo de Minsk, que, se tivesse sido levado a cabo, teria provavelmente fornecido uma base para uma paz estável. Mas uma vez que a Alemanha e a França negociaram isto, não mostraram qualquer interesse em ver de facto a sua aplicação. E todos dizem que a Rússia nunca retirou as suas armas. E a Rússia disse que a Ucrânia nunca fez as reformas legais para dar mais autonomia a estas áreas de língua russa. E não teriam sido apenas as áreas russas da Ucrânia. As áreas húngaras, as áreas polacas, as áreas romenas, teria sido uma espécie de criação geral de federalismo dentro da Ucrânia, que francamente, na minha opinião, sempre o deveria ter tido. E a Ucrânia não o fez.

Sempre deveriam ter tido esse federalismo...

Ah, sim, sim! De facto, eu estava a ensinar direito constitucional na Ucrânia, quando a atual constituição foi adotada em 1995. E fomos linha por linha, eu com os meus estudantes de direito, e comparámo-la e o que eles disseram, porque eu estava a ensinar na parte húngara da Ucrânia na altura, o que os meus estudantes disseram, e o que muitos especialistas disseram foi que a Ucrânia era demasiado diversa para ter um governo tão centralizado. Mas havia ucranianos, uma espécie de nacionalistas pró-ucranianos, que de facto diziam que não, que dizia que era apenas uma minoria amiga da língua russa e que insistiu na centralização precisamente para marginalizar os russos e os outros. E todos sabiam que era esse o acordo, quando a constituição ucraniana foi aprovada em 1995.

E, entretanto, houve tantos apelos, para que a Ucrânia desenvolvesse uma estrutura mais federal. E um governo atrás do outro recusou-se a fazê-lo. E, para seu crédito, Zelensky, quando foi eleito pela primeira vez há alguns anos, trouxe ao Parlamento um pacote de leis que cumpririam o acordo de Minsk. E o seu próprio partido recusou-o. Lembre-se, ele é um pouco Macron, como figura, ele surge do nada. E então ele tem de ter um partido, sabe e este partido foi um pouco quem quer que ele apanhasse na rua, um pouco como Macron, com o partido Renovar quando Macron foi eleito pela primeira vez. E muitas das pessoas do seu próprio partido, que eram nacionalistas, recusaram-se a dar qualquer fundamento à questão russa, a questão dos ucranianos polacos, etc. E assim, foi por isso que o acordo de Minsk nunca foi aplicado. Portanto, há algo neste argumento que eu penso que o acordo mediado já aconteceu. Esse momento veio e foi, e depois na Europa, a França e a Alemanha, que intermediaram esse acordo, afastaram-se dele.

Kim Lane Scheppele, vou buscar a pergunta seguinte ao título de um artigo que publicou no final de março. Como é que o primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, transformou a guerra na Ucrânia em vantagem própria?

Sim, então, no início parecia que Viktor Orbán teria problemas porque ele foi para Moscovo três semanas antes da guerra estourar. E depois houve essa reação uniforme dos países da UE, dos EUA, do Canadá, de certo modo o mundo democrático. Todos ficaram do lado da Ucrânia. E Viktor Orban acabara de voltar de Moscovo. Então, o que é que ele podia fazer? Bem, ele é realmente um mestre político. Ele virou isso a seu favor. E o que ele fez foi, disse ele, "sou o único líder da UE que é amigo de Vladimir Putin"...

Isso não é útil? Alguém que tem boas relações com o Sr. Putin...

Exatamente. Ele diz, eu posso ser o pacificador. Posso falar com Putin, posso falar com a UE. Eu sou a pessoa lógica para conseguir a paz. Além disso, ele diz aos húngaros: 'vocês lembram-se que os ucranianos não são muito confiáveis, porque quando o governo ucraniano tomou medidas contra a língua russa, as suas leis também penalizaram o húngaro', que é usado em partes do ocidente da Ucrânia. Então Orbán acumula uma espécie de ódio contra o governo ucraniano, desde 2017, quando eles começaram a aprovar essas leis anti-pluralismo linguístico. E assim, o público húngaro estava pronto para alinhar com ele. "Vamos defender os húngaros na Ucrânia", o que significa: "vamos levantar-nos contra o governo ucraniano". E então havia esses rumores, na verdade...

Muito parecido com o que Putin fez no Donbass...

Exatamente, é a mesma coisa. O nosso povo está lá. Vamos protegê-los contra esses nacionalistas ucranianos, contra esses nazis. Então é exatamente o mesmo argumento que Putin utiliza. O nosso povo está lá, o governo ucraniano não lhes presta atenção, e talvez lhes tirem seus direitos, então devemos protegê-los. Então, no governo ucraniano começou a circular um boato de que durante essa reunião que Orbán teve com Putin, Putin prometeu a Orbán que a Hungria recuperaria esta parte da Ucrânia, que anteriormente fazia parte do território húngaro, e então trocaria isso pelo apoio a Putin durante a guerra. E Orbán na verdade não negou. E as pessoas que conhecem a história lembrar-se-ão que foi exatamente isso que Hitler disse a Horthy, o chefe do governo húngaro na época (e que viria a ser refugiado em Portugal e a morrer no Estoril): "fiquem do nosso lado, vamos devolver a vossa terra que perderam no fim da Primeira Guerra Mundial". Putin conhecerá essa história, então não sei se foi isso que ele disse ou não. Os ucranianos espalham o boato e Orbán não negou.

Não está Orbán certo quando afirma que a UE está mais a financiar a guerra do que a lutar pela paz?

Bem, então esta é a questão. Quero dizer, Orbán está sempre a olhar para o dinheiro. Sabe, essa é a única coisa que o motiva. Viktor Orbán sempre presta atenção ao dinheiro. E quando ele vê a UE a gastar dinheiro em algo como a Ucrânia, a primeira coisa que vai pensar é que é dinheiro que não vem para a Hungria. E, claro, a UE está agora a ameaçar cortar fundos à Hungria. Porque a Hungria tem atacado o sistema judicial independente, já não tem um procurador independente, tem defraudado a UE com fundos da UE gastos em projetos de clientelismo ou nepotistas ou corruptos. Assim, a UE está agora a começar a falar em cortar fundos à Hungria. E, ao mesmo tempo, está a tentar financiar a Ucrânia. Então, Orbán vê uma oportunidade. Sempre que a UE atua na política externa, precisa de acordos unânimes dos estados membros. Então, Orbán está a começando a usar o seu veto. "Não, a Hungria não apoiará nenhuma sanção energética". Assim, no primeiro pacote de sanções energéticas, eles tiveram que dar uma exceção à Hungria. Agora eles vão para outro pacote de sanções, Orbán vai começar a tentar vetar coisas para alavancar a obtenção do dinheiro da UE que está retido por causa da corrupção. Portanto, há pelo menos vários membros do Parlamento Europeu, que estão a dizer que Orbán faz chantagem com a UE. E ele vê que a UE quer uma frente unida sobre a Ucrânia e precisam do seu apoio para isso. Portanto, vai reter esse apoio até que a UE desista de tentar combater a corrupção e tentar defender o Estado de direito na Hungria. Orbán vai ser o que chamamos de lombas de redução de velocidade, como quando estás a conduzir pela estrada e bates nessa coisa que diminui a velocidade do teu carro. Sempre que a União Europeia se mexe para defender a Ucrânia, Orbán será essa lomba.

Ele conseguiu ser exemplo para outros líderes políticos populistas de direita?

Bem, isso é muito interessante. Sim, Orbán tem sido um modelo para muitos líderes populistas de direita. Dentro da UE, porém, há agora uma divisão entre a Polónia e a Hungria sobre a Ucrânia. Francamente, os polacos adoram qualquer oportunidade de odiar os russos, e isto dá-lhes uma oportunidade muito boa. Além disso, a Ucrânia e a Polónia foram historicamente alinhadas muito mais estreitamente do que a Hungria e a Ucrânia. Assim, a Polónia e a Hungria estão a dividir-se nesta questão. Mas a Polónia ainda está a apoiar a Hungria em questões de Estado de direito, um problema do qual a Polónia também sofre. Não vejo nenhum movimento de governos na UE em direção às posições de Orbán, ele está muito isolado na UE. Mas o que se vê é que Orbán agora está a trabalhar com os republicanos dos EUA, porque Trump também era um grande amigo e admirador de Vladimir Putin. Se Trump for reeleito, ou os republicanos trumpistas vierem a dominar o Senado ou a Câmara, então Orban terá esse conjunto de parceiros com quem trabalhar, para enfrentar o mundo das opiniões democráticas mundiais que apoia a Ucrânia.

De repente haverá muita discussão que talvez... sabe, a Ucrânia estava prestes a atacar a Rússia, ou havia realmente fascistas na Ucrânia ou, todas essas narrativas russas. Não seria surpreendente, porque já ouvimos republicanos americanos a dizerem essas coisas. Portanto, se os republicanos se tornarem mais poderosos em Washington, essa retórica ultrapassará as fronteiras da Hungria.

Houve alguns artigos recentes na imprensa americana, por exemplo, na New Yorker, a dizer que neste momento há uma espécie de 'Orbánização' dos Estados Unidos...

Sim, quero dizer, quem imaginaria que um pequeno país no extremo leste da Europa poderia ser tão influente! Mas a ala Trump do Partido Republicano vê Orbán como um modelo, porque sabe como ganhar eleições e ficar no poder para sempre. E então, eles estão realmente a estudar Orbán muito de perto. Houve muitas ligações entre as pessoas em torno de Trump e pessoas do círculo próximo de Orbán recentemente. Há algo chamado Conferência de Ação Política Conservadora, que é o maior tipo de reunião de republicanos de direita. E eles recentemente tiveram o seu encontro em Budapeste, e Orbán impressionou-os tanto que agora eles o convidaram para ir aos Estados Unidos. Então, em agosto, Orbán e Trump devem aparecer no mesmo palco, defendendo o mesmo programa! Orbán, para um líder de um pequeno país, está a ter um enorme efeito nos Estados Unidos sobre o Partido Republicano.

Com o objetivo - como você escreveu - de destruir a democracia agindo em seu nome...

Bem, exatamente. Então, o que Orbán aperfeiçoou é a ideia de ganhar grandes eleições, reivindicar um mandato popular e depois destruir a democracia no sentido de que na Hungria ela já é impossível porque não há eleições livres e justas, e é impossível mudar os líderes através do voto. E assim, ele ganha essas eleições por aclamação popular em super-maioria, quer dizer, ele venceu a oposição por 20 pontos percentuais na última eleição quando as sondagens nas vésperas da eleição apontavam para apenas cinco pontos de vantagem. E assim, quando começas a ter esse tipo de vitória, começas a perceber que isso não é uma política democrática comum. Logo, pessoas como os apoiantes de Trump nos Estados Unidos, que, como Orbán, têm cerca de 1/3 do eleitorado com eles, não o suficiente para realmente ganhar uma eleição democrática, os republicanos nos EUA estão a tentar descobrir como Viktor Orbán fez isso. E realmente estão a estudar muito de perto a sua cartilha porque ele pega em 1/3 de apoio real e transforma-o em 70% de lugares no parlamento. E eles querem saber como fazer isso; é uma espécie de mágica que os republicanos estão a aprender.

Como é que Orban pode estar perto de um acordo com Bruxelas para desbloquear os fundos de recuperação depois de um relatório em que acredito que a Kim Lane Scheppele participou, há alguns meses, que recomendava a suspensão deste tipo de financiamento à Hungria devido a violações graves, prolongadas e sistemáticas do estado de direito?

Certo. Portanto, existe essa nova lei na UE, conhecida como regulamento de condicionalidade, que condiciona a entrada de fundos da UE a ter um sistema em vigor no país que possa contabilizar e supervisionar regularmente esses fundos e não gastá-los de forma corrupta. Então, o que fizemos no nosso relatório foi documentar que na Hungria há problemas sistémicos com a agência de compras públicas, com o Ministério Público, com o Judiciário independente, com a auditoria do estado, com o facto de que Orbán governa por decreto e, basicamente, pode mudar as leis de manhã à noite, então não há estabilidade legal no país. E quando o dinheiro entra numa situação como essa, quem sabe onde vai parar? Então, a UE tem agora a lei que lhe permitiria reter todos os fundos da Hungria, porque a Hungria não pode ser confiável. São debilidades que afetam cada euro dado à Hungria. Portanto, recomendamos que todos os fundos sejam retidos até que a Hungria resolva esses problemas.

Porque é a única maneira de o fazer agora, já que Viktor Orbán conseguiu uma esmagadora maioria nas eleições de abril...

Certo. Ele alcançou uma maioria esmagadora. Quero dizer, não é uma eleição livre e justa, certo? É uma vitória eleitoral, mas é uma eleição defeituosa, que ele tornou fraudulenta desde há muitos anos. Mas a UE não sabe o que fazer com eleições fraudulentas porque nunca pensou que os estados membros da UE teriam eleições fraudulentas. Então, o que eles estão a tentar fazer agora é ir atrás da corrupção, porque há muito disso na Hungria, todo o setor público está cheio de corrupção. Então, a UE está a tentar cortar os fundos, ou pelo menos, as pessoas que levam a sério o estado de direito estão a tentar cortar os fundos. E agora, o que preocupa muitos de nós, é que a Comissão Europeia pode estar mais interessada em colocar Orbán a bordo de coisas como a política da Ucrânia ou outras áreas onde a unanimidade é exigida pela legislação da UE. E estamos muito preocupados que a Comissão, que tem mostrado não ter muita responsabilidade nessa aplicação da lei, estamos preocupados que eles criem algumas condições muito fracas que a Hungria concordará em atender. E aí, a Comissão vai declarar vitória e parar, sem realmente mudar nada na Hungria. Na verdade, já vimos isso na semana passada, algumas das condições que eles estão a discutir foram tornadas públicas. Então, uma delas é que a comissão insiste que a Hungria reduza o número de contratos de licitação única. E os contratos de licitação única costumam ser uma espécie de indicador de corrupção. Mas na Hungria é tão fácil gerar duas propostas, basta dizer ao empreiteiro a quem se vai dar a proposta, que ele tem de apresentar duas propostas em vez de uma. E nós não vamos pegar numa delas, e ele ganha com a outra. Eles já fazem isso a toda a hora. Na verdade, amigos meus foram obrigados, como parte do seu trabalho, a assinar segundas propostas falsas, ou então poderiam perder os seus empregos. Portanto, é muito fácil, eles sabem fazer isso. Mudará alguma coisa na Hungria? Não, vai entrincheirar a corrupção. Então, a Comissão tem que pensar sobre o que vai exigir que a Hungria realmente faça, precisa apresentar ideias melhores, e as que eu tenho ouvido da Comissão, são todas realmente desastrosas. Isto, para começar. Mas, por exemplo, o promotor público está no bolso do primeiro-ministro. Ele é um dos amigos de faculdade mais próximos do primeiro-ministro e não investiga corrupção de alto nível. Então, sabemos que todo o sistema está corrompido. Alguns dos jornalistas investigativos realmente bons mostraram exatamente como funciona a corrupção. O OLAF, que é a agência antifraude da UE, apresentou muitos arquivos que mostram a corrupção no sistema. Então, a UE começou a reclamar disso. E então os promotores públicos, acusaram um tipo que é o vice-ministro da Justiça, como sendo responsável por toda a corrupção em todo o governo. Eles estão apenas a acumular acusações sobre esse homem. Não sei o que ele fez para o merecer. Mas sabe, há UMA acusação, e agora eles podem dizer: "temos acusação", compreende? O que a UE está a exigir agora é que, se a Procuradoria não processar, que as pessoas possam levar um caso ao tribunal para processá-lo. Ok, bem, Orbán controla os tribunais. Assim, eles podem ir para tribunal. E depois, qualquer caso com que o governo se importe, pode ser encaminhado para um juiz amigo. Vais de uma instituição corrupta, o Ministério Público, para outra instituição corrupta, que é o Judiciário que Orbán capturou, então isso não vai resolver as coisas. Esses são os tipos de coisas que a UE inventa e que, realmente, não vai resolver o problema.

Então o problema da fatla de democracia no país só poderia ser resolvido por uma revolução, se acontecesse, ou pela deterioração da situação económica do país, que pode já estar a começar a acontecer...

Exatamente. Então, uma coisa que estamos a ver já antes da eleição, Orbán comprou a eleição, deu aos húngaros uma pensão de 13 meses para os reformados e isentou de IRS os menores de 25 anos. Ele tinha um grande número de brindes de benefícios sociais. Congelou o preço dos alimentos e da energia, para que o público húngaro não sofresse inflação nos meses anteriores às eleições. E o governo pagou todo esse encargo. Então, agora, o governo está basicamente falido. E se a UE não lhes der esse dinheiro, eles realmente ficarão numa situação muito, muito difícil. Agora começou a impor impostos, e a aumentá-los, acabaram de aprovar uma lei novamente, anunciaram de manhã, aprovaram a lei à noite, que de repente aumenta os impostos sobre as pequenas empresas. E houve protestos massivos nas ruas três dias seguidos. Então Orbán, obviamente está desesperadamente a procurar dinheiro. E há fugas de informação do Fidesz, o partido do governo, que indicam que estão, realmente, numa situação financeira desesperante. Então, a única coisa que pode derrubar Orbán, eu acho, é uma revolução nas ruas, ou um colapso financeiro. E sabe, ambos seriam terríveis para a população húngara. Eu não lhes desejaria isso. Mas agora que Orbán está tão arreigado, não vejo como sairemos disso. A questão é se a UE terá a coragem de levar a Hungria à beira do abismo. A Hungria não está no euro. Portanto, não é uma situação como a da Grécia. Mas ainda assim, um colapso económico de um país da UE terá efeitos em toda a UE. Então, será uma situação muito complicada, se a UE realmente levar a sério o corte de fundos para a Hungria.

Há algumas alegações de que ele está a usar os húngaros étnicos da Ucrânia como arma eleitoral...

Sim. Então, uma das coisas que Orbán fez quando estava a manipular o sistema eleitoral... Acho que ele provavelmente disse para si mesmo: 'como posso fazer com que muito mais pessoas votem em mim?', e a sua mente foi para os húngaros no Países vizinhos. Então foi ele quem presidiu à aprovação de uma nova lei de cidadania que dá cidadania a pessoas que vivam nas antigas fronteiras do estado húngaro. A Hungria era duas ou três vezes maior do que é agora antes da Primeira Guerra Mundial. Orbán disse: "se fala a língua húngara e passa no teste de cidadania, pode ser um cidadão húngaro". Então isso foi um grande negócio na Ucrânia e na Sérvia, porque o que se ganha com a cidadania húngara? Obviamente, um passaporte da União Europeia. Mas o que também conseguiu com essa lei da cidadania foi, digamos, uma oferta que não podiam recusar para votar em Orbán. Assim, nos últimos 12 anos desde que Orbán está no poder, o número de pessoas que vivem nos estados vizinhos que agora têm cidadania húngara é de quase 500.000. E quando tens uma eleição húngara com 5 milhões e meio de eleitores, então, se podes lançar 500.000 votos extra nesse sistema...

Dez por cento...

10%! Podes ganhar muito com isso, certo? E o que é que Orbán fez nesta última eleição? A oposição uniu-se contra ele, que era a única coisa que podiam fazer para vencer, dada a forma como as regras são estabelecidas; E o que ele fez foi aprovar uma lei que dizia: qualquer cidadão húngaro pode registar-se para votar em qualquer lugar do país, mesmo que não viva lá. Então, não temos os números porque, é claro, ele controla a comissão eleitoral, e não podemos ver o que aconteceu, mas houve relatos de pequenos autocarros sobrelotados... havia, é claro, muitos refugiados ucranianos na Hungria na época, mas também havia autocarros cheios vindos da Sérvia, da Ucrânia, da Roménia do outro lado da fronteira. E as pessoas estavam a ir para essas pequenas cidades onde a votação poderia ter sido apertada, houve situações de 150 pessoas registadas numa pequena casa. Há repórteres de investigação, ainda há alguns, - e eles são realmente ameaçados, mas também realmente corajosos - que mostraram que houve 150 pessoas registadas em moradas únicas. Então, podes ganhar qualquer eleição se tiveres 500.000 votos livres na população para usar em qualquer distrito que pareça que podes perder. E é assim que Orbán, que tem, como eu disse, cerca de um terço do eleitorado com ele, conseguiu ganhar quase 70% dos lugares no parlamento através desse tipo de manipulação eleitoral, e os ucranianos foram um parte muito importante nisso.

E como estão os EUA ano e meio após a tomada de posse de Joe Biden?

Os EUA são uma democracia muito mais frágil e têm uma Constituição muito mais frágil do que o público imagina, tenho a sensação de que a Europa está a descobrir isto, porque a Europa olha para o futuro e percebe que os EUA podem não ser um parceiro tão fiável o tempo todo. E alguma desta amizade pode tornar-se muito mais complicada depois das eleições, ou seja, em novembro, porque como parece agora, os republicanos vão ganhar uma câmara ou ambas as câmaras do Congresso dos EUA. E se o fizerem, será uma espécie de guerra civil política em Washington, porque abrirão investigações sobre tudo o que o Presidente Biden fez, bloquearão todas as tentativas de aprovar legislação, estarão numa posição em que poderão apoiar os legisladores estatais que estavam a reescrever as leis eleitorais para as eleições presidenciais, que podem simplesmente atirar a próxima eleição para Trump se ele se candidatar ou para o governador da Florida, que é mais educado do que Trump, mas não muito melhor do que Trump.

Ron De Santis...

Ron De Santis sim, absolutamente. Por isso, olho para a política dos EUA e vejo que ainda não ultrapassámos os problemas. Só porque, eventualmente, Trump se foi embora não significa que tenhamos acabado com o 'Trumpismo', ou com as ameaças que ele representava para a democracia americana.

A guerra na Europa e a forma como os EUA estão a seguir o assunto e a apoiar uma das partes, a Ucrânia, está também a determinar a perceção pública sobre a forma como a Administração Biden governa e dirige o país?

Bem, a melhor coisa sobre a Ucrânia, detesto dizer isto, porque tudo o que está a acontecer na Ucrânia tem sido trágico, é que apagou a memória do Afeganistão. Assim, o facto de Biden ter sido capaz de reunir esta coligação internacional que a Europa apoia tão fortemente a Ucrânia, Biden parece ser um verdadeiro estadista internacional, e isso ajudou-o em casa. Mas, claro, estamos agora numa situação política nos EUA, onde se um partido é a favor de algo, o outro partido tem de se opor a isso. A política externa costumava ser uma questão em que não havia uma diferença partidária muito grande. E agora há, portanto, vários membros do Congresso dos EUA, que se opuseram ao financiamento da Ucrânia, e poderão ser ainda mais no próximo Congresso. Assim, se os republicanos ganharem uma câmara ou as duas, Câmara dos Representantes e Senado, isso poderá realmente desafiar a capacidade dos EUA de fornecer mais financiamento à Ucrânia. Penso que a liderança de Biden permanecerá a mesma. Mas se os EUA não assumirem compromissos financeiros, então pergunto-me o que pensará a Europa sobre isso. Não creio que nós não pensemos que a guerra na Ucrânia será necessariamente tão fácil de vender nos EUA, a fim de obter o financiamento e o apoio que vimos até agora. Sabe, o público dos EUA presta atenção ao que está a ser coberto pelas notícias. E agora que o Supremo Tribunal tem vindo a tomar estas decisões sobre aborto, sobre armas, sobre religião, todas as questões da guerra cultural, com tudo isto as redes de televisão reduziram a sua cobertura da Ucrânia. Assim, se tiver sorte, uma vez por dia, quando costumavam ter todos os correspondentes em todas as cidadezinhas da Ucrânia, e a cobertura era 24/7. Agora a Ucrânia não é tão proeminente na televisão, nem na rádio, um pouco nos jornais sérios que estão a cobri-la. Mas os jornais não sérios não estão a cobrir a guerra. Por isso, quando isto acontece, a atenção pública dos EUA deixa também de ser tão intensa. E isso torna mais fácil para os republicanos dizerem: 'Oh, não devemos gastar mais dinheiro na Ucrânia porque temos problemas aqui em casa'. Por isso, pode acontecer que o público dos EUA se canse disto. E sabe, com esta divisão partidária, isso pode piorar a situação. Portanto, vamos ver o que acontece.