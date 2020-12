Depois de "O Segredo", Rhonda Byrne dá pistas para a felicidade duradora com "O Maior Segredo"

© Direitos Reservados

Não acredita em coincidências, por isso ficou surpreendida com o processo de escrita do seu mais recente livro "O Maior Segredo". Depois de uma primeira tentativa, em 2018, no final de 2019, Rhonda Byrne tentou novamente iniciar uma nova obra. Ambas as tentativas falharam. Até que, no início deste ano, Rhonda Byrne ficou surpreendida com a rapidez e a fluidez com que tudo aconteceu.

"Em Janeiro abri o meu computador, com uma página em branco e a escrita começou rapidamente... Depois, o livro foi escrito em cinco semanas e meia. Foi algo extraordinário para mim! Porque eu sabia que tinha de haver alguma razão. Porque é que agora a escrita deste livro está a ser tão rápida? Em março surgiu a pandemia. Definitivamente não foi uma coincidência".

Rhonda Byrne diz que a nova obra é a sequela de "O Segredo", em que defende a teoria de que os seres humanos podem controlar as suas vidas, com a mente, de forma a alcançar os seus objetivos. O livro viria a catapultar o seu nome para o estrelato editorial, mais ainda depois de ter sido entrevistada pela estrela dos talk-shows americanos, Oprah Winfrey. Com "O Maior Segredo", a autora australiana ensina aos leitores o caminho da felicidade duradoura.

O Maior Segredo mostra-nos como vivermos livres de todos os pensamentos negativos. Mostra como é que podemos livrar-nos das nossas preocupações, da ansiedade, do stress, do sofrimento e da dúvida. Isto é muito importante. As pessoas duvidam de si próprias, ou pensam que não valem nada. O Maior Segredo mostra que cada pessoa é merecedora de tudo. E que cada um é muito, muito melhor do que aquilo que pensa que é".

A jornalista Sónia Santos Silva entrevista Rhonda Byrne a propósito do lançamento de "O maior segredo", a sequela do sucesso mundial "O segredo" 00:00 00:00

Para Rhonda Byrne, a verdade é sempre positiva. No lado oposto aponta o medo. A autora de O Maior Segredo refere que na origem do sofrimento estão pensamentos negativos, que não passam de variações de medo, que, por sua vez, encobrem a felicidade. Rhonda relembra, tal como aconteceu em "O Segredo", que "a mente humana "é uma ferramenta poderosa que pode sabotar-nos. Temos de afastar os pensamentos derrotistas".

"O que eu diria a qualquer pessoa que tem medo, é que ela tem de tomar precauções, porque o que quer que seja de que tenhamos medo, também atraímos isso para nós. O medo é uma energia negativa muito poderosa. Se alguém tem medo constantemente, tem de se precaver. Eu não tenho qualquer medo, mas quem tem vai desaparecer depois de ler O Maior Segredo".

A escritora, que vive nos Estados Unidos, garante que sem sabotagens, a mente humana é capaz de derrotar o medo. Rhonda Byrne diz que se sente uma prova desta teoria, em que a positividade prevalece sobre a negatividade.

"No meu caso foi uma grande descoberta que aconteceu em 2016. Desde então tenho vivido e praticado esta teoria, todos os dias, nos últimos quatro anos. Até chegar a um ponto em que eu senti...'bom, então os resultados são estes? É extraordinário'. As coisas que me aborreciam antes, já não me aborrecem mais. Eu agora até percebo por que é que me aborreciam e até me dá vontade de rir. Nunca estou preocupada, não sofro por uma ansiedade, e não tenho uma réstia de medo. Nem este ano. Sinto que vivo num mar de felicidade, que nunca acaba".

"O Maior Segredo" já está editado em Portugal, catorze anos depois de "O Segredo", que valeu a Rhonda Byrne, o título de uma das 100 pessoas mais influentes do Mundo, atribuído pela revista "Time". O livro foi traduzido em mais de cinquenta idiomas e esteve quase duzentas semanas na lista de livros mais vendidos do "The New York Times".