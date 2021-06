Depois de Sidney, mais uma cidade australiana vai entrar em confinamento

Sidney também entrou num confinamento de duas semanas © Dan Himbrechts/EPA

Depois de Sidney, também a região de Darwin, na Austrália, entra em confinamento. Foram detetados quatro novos casos de Covid-19, todos com ligação a uma mina no centro do país. Por agora, é apenas por 48 horas, mas o governo não exclui a hipótese de prolongar esse confinamento.

Michael Gunner, o ministro responsável pela região do território do Norte, diz que é preciso agir com firmeza,

para travar o vírus.

"Estamos a tomar medidas extremas agora para interromper ou desacelerar qualquer disseminação antes que o vírus se espalhe no território, e isso significa que precisamos de um confinamento", afirmou.

As autoridades de saúde estão preocupadas com a impossibilidade de conseguir estabelecer os contactos próximos das pessoas infetadas na região, zona onde habitam pessoas mais vulneráveis à Covid-19, como a população indígena.

Também Sidney, a maior cidade da Austrália, entrou este domingo num confinamento que vai durar duas semanas para combater um surto causado pela variante Delta, considerada mais contagiosa.

Mais de 100 casos de Covid-19 foram registados depois de um motorista que conduziu tripulações de companhias aéreas, do aeroporto de Sidney para hotéis em quarentena, ter testado positivo a meados de junho.

