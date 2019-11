Depois de três dias, já se respira melhor em Nova Deli

Por TSF 06 Novembro, 2019 • 14:14 Partilhar este artigo Facebook

Depois de dias de grande aflição em Nova Deli, na Índia, já se consegue respirar com menos dificuldade. Os últimos dias foram marcados por níveis históricos de poluição, o que levou o Governo a decretar medidas de emergência.

A situação está agora mais calma e a cidade tenta retomar à normalidade, embora este seja um problema que se vive todos os dias. Célia Mendes, professora de Língua e Cultura Portuguesa na Universidade de Nova Deli, esteve três dias fechada em casa no início da semana para tentar escapar à poluição. Em entrevista à TSF, a professora confirma que a situação está melhor, mas não dispensa a máscara e o purificador de ar. "Tivemos sorte nos últimos dias porque houve algum vento, o que levou grande parte da poluição para fora da capital", indica.

"Ontem já fui trabalhar, e hoje também". Célia Mendes em declarações à TSF 00:00 00:00

A viver em Nova Deli há três anos, a portuguesa participou na terça-feira numa manifestação contra a falta de medidas do governo. No entanto, o protesto acabou por ter pouco impacto, com uma adesão de menos de 100 pessoas, numa cidade onde vivem 25 milhões.

Com a situação dramática que viveu, a professora não entende as notícias postas a circular nos meios de comunicação locais. No país, enaltece-se os governantes que "saem em carros com outros ministros, e não nas próprias viaturas".

A professora alerta para o "problema intemporal", embora nem sempre se registem altos níveis de poluição. "Na altura é crítico, fala-se, e depois ninguém parece estar muito preocupado", lamenta.

"Assim que a poluição esvanece um bocadinho, deixa-se de falar do assunto" 00:00 00:00

Célia Mendes afirma que ainda há muito a fazer para que a população fique mais consciente para os problemas da poluição.

A Organização Mundial de Saúde considera que concentrações de partículas PM 10 superiores a 100 são perigosas para grupos de risco e, acima de 300, o ar torna-se tóxico para os seres humanos. Em Nova Deli, no último sábado, registaram-se valores de PM 2,5 460 e PM 10 632.