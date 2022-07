Depois do Brasil, Espanha notifica primeira morte por monkeypox

© Pablo Blazquez Dominguez/Getty Images

Espanha confirmou esta sexta-feira a primeira morte devido à infeção provocada pelo vírus da varíola dos macacos, avança a imprensa espanhola, citando o balanço feito pelas autoridades sobre a doença no país.

De acordo com a imprensa, o Ministério da Saúde espanhol não adiantou quaisquer outros dados sobre esta vítima mortal, que é também a primeira na Europa causada pelo surto de monkeypox.

Até ao momento, foram notificados 4.298 casos da doença em Espanha, com as autoridades a reconhecer que a epidemia continua a aumentar.

Segundo o relatório desta sexta-feira, até agora 135 pacientes apresentaram complicações durante a infeção, sendo que 120 precisaram de ser hospitalizados.

A confirmação da primeira morte em Espanha surge poucas horas depois de o Brasil ter também anunciado a primeira vítima mortal devido ao vírus. Estas mortes juntam às cinco que já tinham sido confirmadas em África.

A 23 de jullho, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou o surto de monkeypox como uma emergência de saúde pública de preocupação internacional, o nível mais alto de alerta. Desde o início de maio passado, mais de 18 mil casos foram detetados em todo o mundo fora das áreas endémicas de África.

A doença foi relatada em 78 países até agora e 70% dos casos estão concentrados na Europa e 25% nas Américas.

De acordo com a OMS, Portugal é o nono país do mundo com mais casos acumulados, numa altura em que os contágios reportados aumentaram 48% na última semana a nível global.

A vacina contra a varíola, assim como antivirais e a imunoglobulina 'vaccinia' (VIG), podem ser usados como prevenção e tratamento para a monkeypox, uma doença rara.

A doença, que tem o nome do vírus, foi identificada pela primeira vez em humanos em 1970 na República Democrática do Congo, depois de o vírus ter sido detetado em 1958 no seguimento de dois surtos de uma doença semelhante à varíola que ocorreram em colónias de macacos mantidos em cativeiro para investigação - daí o nome "monkeypox" ("monkey" significa macaco e "pox" varíola).