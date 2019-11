Depressão Amélie deixa mais de 140 mil famílias francesas sem eletricidade

© Pascal Rossignol/Reuters

Mais de 140 mil casas no sudoeste de França estão sem energia elétrica, devido aos estragos provocados pela depressão Amélie. De acordo com o site da televisão France Info, os ventos chegaram mesmo a atingir os 160 km/hora.

Segundo a France Info, há catorze departamentos (o equivalente a distritos) sob aviso laranja, pela Météo France, devido aos ventos fortes (Allier, Cantal, Dordonha, Puy-de-Dôme, Haute-Vienne, Creuse, Corrèze, Charente- Marítimo, Gironda, Charente, Landes, Pirineus Atlânticos, Deux-Sèvres e Vienne). Dois outros departamentos estão também sob aviso laranja, mas devido ao risco de tempestades e inundações (Alpes-Marítimos e Corse-du-Sud).

Os estragos são também visíveis no sudeste do país, onde as inundações já levaram à retirada de pelo menos 40 pessoas. Em Marselha choveu numa hora o equivalente a um mês de chuva e, na região de Nice, mais de 50 mm de chuva caíram em 30 minutos, o que causou inundações locais.

O mau tempo levou também ao corte de estradas.