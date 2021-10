Morreu deputado britânico que foi esfaqueado

© Richard Townshend/UK Parliament/AFP (arquivo)

Um deputado do Partido Conservador morreu esta sexta-feira após ter sido esfaqueado várias vezes num incidente durante audiências com eleitores em Leigh-on-Sea, no sudeste de Inglaterra, avança a BBC.

David Amess, de 69 anos, que representa a circunscrição de Southend West no condado de Essex, foi atacado na Igreja Metodista de Belfairs, em Leigh-on-Sea, onde realizava audiências com eleitores.

Segundo a Sky News, um homem de 25 entrou no espaço onde o deputado se encontrava e esfaqueou-o várias vezes, tendo sido entretanto detido.

A polícia não confirma a identidade da vítima morta, mas informa que "uma faca foi apreendida" e que não há mais suspeitos.

Em 2016, a deputada trabalhista Jo Cox foi assassinada por um militante de extrema-direita uma semana antes do referendo que ditou a saída do Reino Unido da União Europeia.

Notícia atualizada às 15h14