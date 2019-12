O caso ocorreu na Assembleia Legislativa de São Paulo © YouTube/Alesp

A Assembleia Legislativa de São Paulo preparava-se para mais uma sessão, no fim da tarde desta quarta-feira, quando Arthur Mamãe Falei, deputado do DEM, de centro-direita, eleito em 2018 na esteira do bolsonarismo e de outras correntes da chamada "nova política", subiu ao púlpito.

Mamãe Falei, assim conhecido por ter um canal de YouTube com esse nome, onde fazia oposição aos governos do PT e à esquerda em geral, enquanto elogiava o liberalismo económico, deparou-se com uma plateia hostil. Não só no plenário mas também nas galerias.

Começou então a chamar de "vagabundos", termo considerado particularmente ofensivo no Brasil, os deputados do PT que lhe respondiam mas sobretudo os assistentes, entre os quais, acusou ele, estavam líderes sindicais e gente paga para estar ali a contestá-lo.

Minutos após o início do seu discurso, deputados do PT, irritados, subiram ao púlpito para o agredir. Mamãe Falei, de 33 anos, colocou então os punhos em riste pronto para uma briga que acabou por não se concretizar porque houve quem separasse e porque o presidente da casa, Cauê Macris, do PSDB, de centro-direita, encerrou a sessão.